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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubundaki ilk maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Dinamo Zagreb müsabakasıyla Avrupa'daki 223. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle ayrılarak evine mutlu dönmek istiyor. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

19 Eylül 2018 Çarşamba, 10:16 | Güncelleme:

Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, 3. ön eleme turunu geçerek gruplara kaldı. D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ilk sınavını Dinamo Zagreb karşısında verecek. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının detayları...

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı 20 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynancak karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz açıklanamdı.

Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb müsabakasıyla Avrupa'daki 223. maçına çıkacak. Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik ve 95 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 328 gol gördü.

DİNAMO ZAGREB'İN OYNADIĞI SON 10 MAÇ

ŞMP     07.08       FC Astana     0 - 2     Dinamo Zagreb       
HIR     10.08       Dinamo Zagreb     2 - 1     Slaven Belupo       
ŞMP     14.08       Dinamo Zagreb     1 - 0     FC Astana       
HIR     17.08       Dinamo Zagreb     2 - 1     Osijek       
ŞMP     22.08       Young Boys     1 - 1     Dinamo Zagreb       
HIR     25.08       Lokomotiva     1 - 0     Dinamo Zagreb       
HIR     25.08       Dinamo Zagreb     1 - 0     Lokomotiva       
ŞMP     28.08       Dinamo Zagreb     1 - 2     Young Boys       
HIR     02.09       Dinamo Zagreb     1 - 1     Rijeka     
HIR     15.09       Gorica     0 - 1     Dinamo Zagreb

FENERBAHÇE'NİN OYNADIĞI SON 10 MAÇ

HAZ     21.07       Fenerbahçe     3 - 3     Feyenoord       
HAZ     27.07       Altınordu     1 - 1     Fenerbahçe       
HAZ     01.08       Fenerbahçe     2 - 1     Cagliari       
ŞMP     07.08       Benfica     1 - 0     Fenerbahçe       
SSL     11.08       Fenerbahçe     2 - 1     Bursaspor       
ŞMP     14.08       Fenerbahçe     1 - 1     Benfica       
SSL     18.08       Yeni Malatya     1 - 0     Fenerbahçe       
SSL     25.08       Göztepe     1 - 0     Fenerbahçe       
SSL     01.09       Fenerbahçe     2 - 3     Kayserispor     
SSL     16.09       Konyaspor     0 - 1     Fenerbahçe

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ İLKLERİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk maçını Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımına karşı oynadı.

Avrupa kupaları tarihinde ilk galibiyetini 23 Eylül 1959'da Macar Csepel takımı karşısında alan sarı-lacivertliler, Türk takımlarının ilk deplasman galibiyetini de bu maçta elde etti. Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Macaristan'da Csepel'i 3-2 yenerek kupanın dışına itti.

Fenerbahçe, Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda temsil eden ilk takım oldu.

UEFA Kupası tarihinin ilk golünü 1971-1972 sezonunda İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Ferençvaroş maçında sarı-lacivertli futbolcu Yaşar Mumcu attı.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Can Bartu, 100. golünü İsrailli Haim Revivo ve 200. golünü Brezilyalı Fabio Bilica kaydetti.

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