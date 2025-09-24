Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı canlı izle: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ilk hafta maçları ile başlıyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, ilk hafta maçında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Maksimir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 19:22 Güncelleme: 24.09.2025 - 19:22
        1

        Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle... Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının başlama saati gündemi meşgul etmeye başladı. Avrupa Ligi’nde ilk maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak sarı-lacivertliler, Hırvatistan deplasmanında puan ve puanlar için sahaya çıkacak. Zorlu mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard düdük çalacak. Peki, "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı 24 Eylül Çarşamba bugün 22.00'de oynanacak.

        UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk haftasında oynanacak Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçınıFransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetecek.

        3

        DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        4

        DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

        Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını TRT 1 linki aracılığıyla aşağıdaki link üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        MUHTEMEL 11’LER

        Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo.

        Fenerbahçe: Ederson, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri.

        6

        FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TAKVİMİ

        1. HAFTA:

        24 EYLÜL ÇARŞAMBA

        22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

        2. HAFTA

        2 EKİM PERŞEMBE

        19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

        3. HAFTA

        23 EKİM PERŞEMBE

        19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

        4. HAFTA

        6 KASIM PERŞEMBE

        23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

        5. HAFTA

        27 KASIM PERŞEMBE

        20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

        6. HAFTA

        11 ARALIK PERŞEMBE

        23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

        7. HAFTA

        22 OCAK PERŞEMBE

        20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

        8. HAFTA

        29 OCAK PERŞEMBE

        23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

        7

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

