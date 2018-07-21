Üsküdar'da dini nikahla yaşadığı kadını öldüren kişi kayıplara karıştı.



DHA'nın haberine göre, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'ndeki olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. 32 yaşındaki Güneş Karaçuban ve 52 yaşındaki Sabri B. çifti 2 çocuklarıyla birlikte 3 katlı binanın bodrum katında yaşıyordu. Sabri B. sabah saatlerinde ablasını arayarak Güneş Karaçuban'ı öldürdüğünü söyledi. Yakınları eve geldiklerinde Güneş Karaçuban'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Karabuçan'ın çocukları ise annelerinin başında beklerken bulundu. Cinayet anında 10 yıldır birlikte olduğu öğrenilen çiftin 8 ve 9 yaşındaki 2 erkek çocuğunun yan odada uyuduğu belirtildi.



Yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerin incelemesinin ardından Karaçuban'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazenin evden çıkartılması sırasında kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Genç kadını boğarak öldürdüğü belirtilen Sabri B.'yi arama çalışmaları sürüyor.

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