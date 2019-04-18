SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kastamonu
GÜNDEM
Haberler >GÜNDEM

Dini nikahlı eşini öldüren sanık: Facebook'ta erkeklerle konuşuyordu

Kastamonu'da, dini nikahlı eşi Pınar Çelik'i boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gencay Gökcen'in yargılanmasına başlandı. Daha önce bazı dizilerde figüranlık yapan sanık Gökcen, Pınar Çelik'in Facebook'ta başka erkeklerle konuştuğunu gördüğünü ileri sürerek, "'İlk önce elime geçen merdane ile 2-3 kez vurdum. Aklını başına alsın istedim, hakarete devam edince elime geçen bıçakla ona vurdum" dedi

Giriş: 18.04.2019 - 16:19 | Güncelleme:
DHA

Kastamonu'da, dini nikahlı eşi Pınar Çelik'i (38) boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gencay Gökcen'in (33),yargılanmasına başlandı. Daha önce bazı dizilerde figüranlık yapan sanık Gökcen, Pınar Çelik'in Facebook'ta başka erkeklerle konuştuğunu gördüğünü ileri sürdü.



Olay, geçen yıl Mayıs ayında Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Gencay Gökcen, ağabeyi ile 13 yıl evli kaldıktan sonra boşanan 4 çocuk annesi Pınar Çelik ile dini nikahla yaşamaya başladı. Gencay Gökcen, evde çıkan tartışmada Pınar Çelik'i, boğazını keserek öldürdü. Tutuklanan Gencay Gökcen, hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'FACEBOOK AÇMA DEDİM'

İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Gencay Gökcen, savunmasında, Pınar Çelik'in Facebook üzerinden başka erkeklerle konuştuğunu gördüğünü ileri sürerek, "Olay gecesi bu yüzden tartıştık. 'Facebook açma', 'kafa yapıcı haplar içme' dedim. Sabaha karşıydı, mutfağa gittim, sigara yaktım. İşin içinden çıkamıyordum. Yanıma geldi, bana küfür ediyordu. Yüzüme tükürdü. Ya ben ölecektim ya da kafayı yiyip tımarhanelik olacaktım. Ben o gün bitiktim, film kopmuştu. İlk önce elime geçen merdane ile 2-3 kez vurdum. Aklını başına alsın istedim. Hala bana karşı hakarete devam edince, elime geçen bıçakla ona vurdum. Daha sonra çocuklar görmesin diye yerde üzerini örtü ile örttüm. Jandarmayı arayarak olayı anlattım. Jandarma hatta yolu bulamadı, ben onları yoldan alarak eve götürdüm" dedi.



DİZİLERDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için ertelendi. Gencay Gökcen'in İstanbul ve Kocaeli'de yaşadığı yıllarda, 'Bir Zamanlar Osmanlı' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerde figüran olarak rol aldığı belirtildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X