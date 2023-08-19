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        Haberler Magazin Diplomaları yurt dışından! Zehra Çilingiroğlu, İdo Tatlıses, Tarık Emir Tekin... - Magazin haberleri

        Diplomaları yurt dışından

        Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer, dünyanın en iyi 10 üniversitesi arasında gösterilen İngiltere'deki University College London'ı kazandı. Daha önce de birçok ünlünün çocuğu çeşitli ülkelerde öğrenim gördü

        Şevval Yılmaz
        syilmaz@haberturk.com
        Giriş: 19.08.2023 - 09:51
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        1

        *Gülşen Bubikoğlu ile Türker İnanoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu

        Harvard Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü - ABD

        2

        *Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Cüreklibatur

        Central Saint Martins Sanat Okulu - Birleşik Krallık

        3

        *Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül

        Boston Üniversitesi İşletme Bölümü - ABD

        4

        *Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer

        University College London - Birleşik Krallık

        5

        *Zerrin Tekindor-Çetin Tekindor çiftinin oğlu Hira

        Kent Üniversitesi Sinema Yönetmeliği Bölümü - Birleşik Krallık

        6

        *Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy

        Parsons The New School For Design Illustrasyon Bölümü - ABD

        7

        *Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Ferhan Şensoy

        New York Üniversitesi Sinema - TV Bölümü - ABD

        8

        *Ahmet Mümtaz Taylan ile Müge Kızılbağlı'nın kızı Ayşe Dilan

        Ringling College of Art and Design - ABD

        9

        * Kayahan-İpek Açar çiftinin kızı Aslı Gönül Açar

        Durham Üniversitesi’nin Fizik Bölümü - Birleşik Krallık

        10

        * Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızı Zehra Çilingiroğlu

        Westminster Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü - Birleşik Krallık

        11

        *Sibel Can-Hakan Ural çiftinin oğlu Engincan Ural

        University of Westminster - Birleşik Krallık

        12

        *Sibel Can-Hakan Ural çiftinin kızı Melisa Ural

        London College of Communication - Birleşik Krallık

        13

        *Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin

        Oxford Drama Okulu - Birleşik Krallık

        14

        * Seda Sayan-Sinan Engin çiftinin oğlu Oğulcan Engin

        European School of Economics - Birleşik Krallık

        15

        *Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan

        Johnson and Wales Üniversitesi Aşçılık Bölümü - ABD

        16

        * İbrahim Tatlıses ile Işıl Çıtak'ın kızı Dilan Çıtak Tatlıses

        Berklee College of Music - ABD

        17

        * İbrahim Tatlıses-Derya Tuna çiftinin oğlu İdo Tatlıses

        Berklee College of Music - ABD

        Fotoğraflar: HT Magazin, AA, DHA, İHA, Instagram

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        #Zehra Çilingiroğlu
        #ido tatlıses
        #Engincan Ural
        #aslı gönül açar
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