Diplomaları yurt dışından
Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer, dünyanın en iyi 10 üniversitesi arasında gösterilen İngiltere'deki University College London'ı kazandı. Daha önce de birçok ünlünün çocuğu çeşitli ülkelerde öğrenim gördü
*Gülşen Bubikoğlu ile Türker İnanoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu
Harvard Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü - ABD
*Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Cüreklibatur
Central Saint Martins Sanat Okulu - Birleşik Krallık
*Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül
Boston Üniversitesi İşletme Bölümü - ABD
*Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer
University College London - Birleşik Krallık
*Zerrin Tekindor-Çetin Tekindor çiftinin oğlu Hira
Kent Üniversitesi Sinema Yönetmeliği Bölümü - Birleşik Krallık
*Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy
Parsons The New School For Design Illustrasyon Bölümü - ABD
*Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Ferhan Şensoy
New York Üniversitesi Sinema - TV Bölümü - ABD
*Ahmet Mümtaz Taylan ile Müge Kızılbağlı'nın kızı Ayşe Dilan
Ringling College of Art and Design - ABD
* Kayahan-İpek Açar çiftinin kızı Aslı Gönül Açar
Durham Üniversitesi’nin Fizik Bölümü - Birleşik Krallık
* Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızı Zehra Çilingiroğlu
Westminster Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü - Birleşik Krallık
*Sibel Can-Hakan Ural çiftinin oğlu Engincan Ural
University of Westminster - Birleşik Krallık
*Sibel Can-Hakan Ural çiftinin kızı Melisa Ural
London College of Communication - Birleşik Krallık
*Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin
Oxford Drama Okulu - Birleşik Krallık
* Seda Sayan-Sinan Engin çiftinin oğlu Oğulcan Engin
European School of Economics - Birleşik Krallık
*Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan
Johnson and Wales Üniversitesi Aşçılık Bölümü - ABD