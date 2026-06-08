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        Haberler Dünya "Diplomasi, askeri harekata engel değil" | Dış Haberler

        "Diplomasi, askeri harekata engel değil"

        İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye. Müzakerelerin hedefi savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanmasıdır, ABD ile normalleşme değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 23:20 Güncelleme:
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        "Diplomasi, askeri harekata engel değil"

        İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran-İsrail karşılıklı saldırılarının gerekçesine ilişkin, “Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı.” dedi.

        Kalibaf, İran halkına hitaben sosyal medya hesaplarında mesaj yayımladı.

        İsrail’in Lübnan’a yönelik önceki saldırılarını müzakereleri kesme ve saldırı tehdidiyle durdurduklarını ve mevcut durumda bu kez doğrudan İsrail’e saldırı düzenleyerek durduklarını savunan Kalibaf, “Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı.” ifadelerini kullandı.

        “Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu.” diyen Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, “Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye. Müzakerelerin hedefi savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanmasıdır, ABD ile normalleşme değil.” hatırlatmasında bulundu.

        Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri’nin olası tehditlere karşı harekete geçmek için her zaman hazır olduğu mesajını verdi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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