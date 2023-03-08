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Diplomatik kaynaklar: ABD'nin PKK/YPG'ye desteği devam ediyor

Diplomatik kaynaklar, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusunda sadece ABD'li askerler ile görüştüğü, PKK/YPG ile görüşmediği yönündeki açıklama üzerine, "Şu bir gerçek; Bu görüşüp görüşmemesinden bağımsız olarak, ABD'nin bu terör örgütüne (PKK/YPG) yönelik desteği devam ediyor." dedi.

Diplomatik kaynaklar: ABD'nin PKK/YPG'ye desteği devam ediyor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı görüşmede, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin depremler nedeniyle ertelenen ziyaretine ilişkin yeni takvim ele alındı.

Kaynaklar, bu ziyaret için İran tarafının, kendilerinden bir tarih önerisi istediğini ve bunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edilerek Cumhurbaşkanlığı programına göre bazı tarih önerilerinde bulunulacağını ve ardından İran'dan yanıt bekleneceğini aktardı.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 18 Mart'ta dolacağının anımsatılması üzerine kaynaklar Uzatma konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sayın Bakanımız Çavuşoğlu Doha’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü. Genel Sekreterin Kiev’e bir ziyareti olacak" diye konuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, AB KOMİSERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kaynaklar, 16 Mart'ta Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenmesi planlanan bağışçılar konferansının da bu tarihte yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi ile çakıştığına işaret ederek bu bağışçılar konferansının 16 Mart'ta gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Konferansın 16 Mart'tan sonraki hafta olmasının "pek muhtemel" olduğunu kaydeden kaynaklar, "Bir taraftan bu konferans ve daha sonra uluslararası finans kuruluşlarıyla yapacağımız işbirliği için temel oluşturacak raporun hazırlığı devam ediyor, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile beraber Strateji Bütçe Başkanlığımızla. Diğer taraftan o konferansın hazırlıkları devam ediyor. Sayın Bakanımız, dün (Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri) Oliver Varhelyi ile iki defa telefonda hazırlıklar için görüştü. Hazırlanıyoruz, iyi bir konferans olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BRÜKSEL'DEKİ GÖRÜŞME

İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak görüşmenin konusunun, İspanya'nın başkenti Madrid'de imzalanan Üçlü Mutabakat Zaptı'nın taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediği olacağını aktaran kaynaklar, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin ayrı ayrı değerlendirmesinin Türkiye'nin atacağı bir adım olduğunu ve bu toplantının konusu olmadığını belirtti.

Kaynaklar, toplantıya ilişkin şunları kaydetti:

"Orada mutabakat zaptının içindeki taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip getirilmediği, madde madde üzerinden geçilip görüşülecek. NATO 'işte şu yerine geldi, bu yerine geldi' diyor da bunun öyle olmadığını Türkiye'ye gelen bazı konuklarımızdan da duyduk. Bunlar esas itibarıyla yerine getirilmedi, bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım. Mesela terörizmin finansmanı, insan devşirme, propaganda vesaire, terör faaliyetleri dahil, bunların önlenmesine yönelik somut adımlar. Bu anlaşmayı üçlü bir şekilde gözden geçirdik tıpkı Helsinki'de ve Stockholm'de olduğu gibi."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin dolmasının ardından bu göreve gelecek muhtemel isimler hakkındaki bir soruya ilişkin ise kaynaklar, "Basından çıkan haberlere göre değerlendirme yapmak çok erken olur. Adaylar ortaya çıksın, düşüncelerimizi diğer müttefik ülkelerle de paylaşırız" yanıtını verdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gelecek hafta dörtlü (Türkiye, Rusya, Esed rejimi, İran) dışişleri bakanları toplantısının hazırlıkları amacıyla yapılacak teknik düzeyde bir toplantı konusunda da kaynaklar, burada tarihten ziyade hazırlıkların görüşüleceğini, tarihlerin bakanlar düzeyinden belirleneceğini söyledi.

Kaynaklar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Esed rejimi ile karşılıklı bir taziye görüşmesi olup olmadığının sorulması üzerine, "Yok, sadece insani yardımların ulaştırılması için adımlarımız oldu." yanıtını verdi.

ABD'NİN PKK/YPG'YE DESTEĞİ DEVAM EDİYOR"

Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Rusya'nın itirazları ve talepleri konusunda bir ilerleme olup olmadığının sorulması üzerine ise kaynaklar şu yanıtı verdi:

"Rusya’nın karşı karşıya kaldığı bazı sorunlar, gerçek sorunlar. BM Genel Sekreteri'nin yoğun çabası var, bizim yoğun çabamız var, bu konuları da G20 marjında görüştüğümüz tüm muhataplarımıza da aktardık. ABD Dışişleri Bakanı, ondan sonra İngiltere Dışişleri Bakanı, yine Josep Borrell, hepsiyle görüşmeler sürüyor, bu isimlere de aktarıyoruz. Rusya’nın endişeleri, daha doğrusu karşı karşıya kaldıkları zorlukların hepsi daha aşılmadı, yani burada bizim dürüst, objektif davranmamız gerekiyor ama ciddi bir çaba var, özellikle BM tarafından BM Genel Sekreteri'yle de yakın eşgüdüm içinde bu adımların atılması ve anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz."

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusuna ziyaretinde sadece ABD'li askerler ile görüştüğü, PKK/YPG ile görüşmediği yönündeki açıklamaya ilişkin ise kaynaklar, "(ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake) ABD Büyükelçisi davet edildi, gereken uyarılar, mesajlar verildi. Büyükelçinin açıklaması ve daha sonra Bakanlık Sözcüsü'nün soruya verdiği cevapta da bunu söylüyorlar ama şu bir gerçek: Bu görüşüp görüşmemesinden bağımsız olarak ABD’nin bu terör örgütüne (PKK/YPG) yönelik desteği devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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