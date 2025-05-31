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        Direğe dolanan bayrağı böyle çözdü

        Ardahan'da okul önünde direğe dolanan bayrağı tırmanarak çözen beden öğretmeni, veliler ve öğrencileri tarafından büyük alkış aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 01:13 Güncelleme: 31.05.2025 - 01:13
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        Direğe dolanan bayrağı böyle çözdü
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        Ardahan TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda, son ders günü olması dolayısıyla okul bahçesinde tören düzenlenerek İstiklal Marşı okundu. Bu esnada göndere çekilen Türk bayrağı direğe dolandı.

        Bunu fark eden Beden Eğitim Öğretmeni Soner Herdemgil, hiç tereddüt etmeden direğe tırmanarak dolanan bayrağı çözdü. Öğrencilerine de örnek olan bu davranış hocalar, veliler ve öğrencileri tarafından büyük alkış aldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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