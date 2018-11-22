Diriliş Ertuğrul 124. son bölümü dün akşam ekranlardaydı. Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun ile Eruğrul arasındai gerilim artarken, İlbilge Hatun Söğüt'te savaş ilan ediyor. Heyecanın yeni sezonda da sürdüğü Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanı ve 124. son bölüm özeti haberimizde.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 125. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 124. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İlbilge Hatun’un babası Umur Bey ile birlikte obaya devletin vergi tahsildarları olarak gelmesiyle, Kayılar ve Umuroğulları arasında büyük bir gerilim doğmuştu. Bunlar yaşanırken, Aksakallıların arasına dahil olan Ertuğrul, içinde devletin sırları olan sandığı Moğollardan geri alma vazifesine atılmıştı. Bu vazifede sandığı Moğolların elinden kurtarmayı başarmış, ancak sandığın anahtarını ele geçirememişti. Anahtarı ele geçirmeleri için Turgut ve Mergen’i vazifelendirmişti. Turgut ve Mergen, gizli sandığın anahtarına ulaşabilecekler mi?
Dragos, zangoç kılığında kendini gizlemeye devam ederek Ertuğrul üzerinde türlü oyunlar oynamaya devam etmişti. Kayılar ile Umuroğulları’nı birbirine düşürmek için Umuroğullarının alplarını öldürerek bu suçun Gündüz’ün üzerine kalmasını sağlamıştı. Bununla yetinmeyen Dragos’un Ertuğrul’u oldukça zor durumda bırakacak son tuzağı ne olacak? Kayılar ve Umuroğulları arasında gitgide büyüyen bu gerilim, nereye varacak? Dragos’un adamlarının Umuroğulları alplarına saldırdığı yerde, Osman ve Savcı da vuruşmaya tanık olmuştu. Dragos’un adamları ise onları fark etmiş ve onların peşine düşmüştü. Osman ve Savcı, Dragos’un adamlarının elinden kurtulabilecek mi? Bu hengâmede sırtından ok yiyen Ataç, güçlükle hana gelmiş ve burada İlbilge ile Gündüz arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı. Bu gerilim neticesinde, İlbilge istemeden Ertuğrul’u hançerlemişti.
Ertuğrul, tüm bu yaşananlara nasıl bir tepki verecek? Üzerine kurulan tuzakların üstesinden gelip obasını ve ailesini muhafaza edebilecek mi?GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.