Diriliş Ertuğrul 124. son bölümü dün akşam ekranlardaydı. Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun ile Eruğrul arasındai gerilim artarken, İlbilge Hatun Söğüt'te savaş ilan ediyor. Heyecanın yeni sezonda da sürdüğü Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanı ve 124. son bölüm özeti haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 125. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 124. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlbilge Hatun’un babası Umur Bey ile birlikte obaya devletin vergi tahsildarları olarak gelmesiyle, Kayılar ve Umuroğulları arasında büyük bir gerilim doğmuştu. Bunlar yaşanırken, Aksakallıların arasına dahil olan Ertuğrul, içinde devletin sırları olan sandığı Moğollardan geri alma vazifesine atılmıştı. Bu vazifede sandığı Moğolların elinden kurtarmayı başarmış, ancak sandığın anahtarını ele geçirememişti. Anahtarı ele geçirmeleri için Turgut ve Mergen’i vazifelendirmişti. Turgut ve Mergen, gizli sandığın anahtarına ulaşabilecekler mi?

Dragos, zangoç kılığında kendini gizlemeye devam ederek Ertuğrul üzerinde türlü oyunlar oynamaya devam etmişti. Kayılar ile Umuroğulları’nı birbirine düşürmek için Umuroğullarının alplarını öldürerek bu suçun Gündüz’ün üzerine kalmasını sağlamıştı. Bununla yetinmeyen Dragos’un Ertuğrul’u oldukça zor durumda bırakacak son tuzağı ne olacak? Kayılar ve Umuroğulları arasında gitgide büyüyen bu gerilim, nereye varacak? Dragos’un adamlarının Umuroğulları alplarına saldırdığı yerde, Osman ve Savcı da vuruşmaya tanık olmuştu. Dragos’un adamları ise onları fark etmiş ve onların peşine düşmüştü. Osman ve Savcı, Dragos’un adamlarının elinden kurtulabilecek mi? Bu hengâmede sırtından ok yiyen Ataç, güçlükle hana gelmiş ve burada İlbilge ile Gündüz arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı. Bu gerilim neticesinde, İlbilge istemeden Ertuğrul’u hançerlemişti.

Ertuğrul, tüm bu yaşananlara nasıl bir tepki verecek? Üzerine kurulan tuzakların üstesinden gelip obasını ve ailesini muhafaza edebilecek mi?

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