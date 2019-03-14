Diriliş Ertuğrul 139. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Diriliş Ertuğrul, heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında ise, Eruğrul'un Dragos'a ve diğer düşmanlarına saldırma planları yaptığı görülürken, Dragos Ertuğrul2a karşı yeni bir oyunun peşinde. Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm fragmanı ve 139. son bölüm özeti haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 140. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 139. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alıncak’ın karşısına çıkan Ertuğrul Bey, Sultan Keykavus’u ona teslim edeceğini söyleyerek ağabeyi Gündoğdu’nun effedilmesini ve altınların izini sürmeyi bırakmasını istemişti. Olası bir başarısızlıkta Hülagü Han’ın gazabından korkan Komutan Alıncak, bu şartları kabul etmiş gibi gözükmüştü. Ertuğrul beyin işaret ettiği yerden Sultan Keykavus’u almaya giden Moğollar’ı bir sürpriz beklemekteydi...



Olayları dışarıdan izleyen Dragos, eski sultanı tanımış ve onu kaçırmak için moğol askerlerini öldürmüştü. Moğollar’a yardıma gelen Beybolat ve askerleri Dragos’un adamlarıyla uğraşırken Turgut, Bamsı ve Alpler Sultan Keykavus’u kaçırmış Beybolat’ın baş alpı Yınal’ı ve Komutan Alıncak’ın baş nökeri Subutay’ı öldürmüştü.



Tüm bu olaylar sırasında Ertuğrul Bey ve alpları Söğüt’e çıkarma yapmış ve uç beyliğinin merkezini geri almıştı. Ertuğrul Bey ve Dragos cephesinde bunlar yaşanırken gönülsüzce af beratı vermek zorunda kalan ve altınların peşini bırakacağına dair Ertuğrul Beye söz veren Alıncak, Beybolat’la başbaşa vererek başka bir plan yapmıştı. Af beratının Gündoğdu’ya ulaşmaması için bu beratı babasına götüren Süleyman’a tuzak kurulmuştu. Beybolat’ın adamları tarafından mağaraya götürülen Süleyman’ın durumu endişe vericiydi…



Acaba Süleyman konuşacak mı? Söğüt’ü ve uç beyliğini yitirmesinin yanında en yakın adamı Yınal’ı kaybeden Beybolat’ın yeni oyunu ne olacak? Ertuğrul ve Alıncak arasında kendilerine bir yol çizmeye çalışan Dragos ve adamları elde ettikleri sandıktan ne öğrenecek? Uç beyliğini kaybettikleri için çok üzülen Sırma ve İlbilge nasıl bir yol izleyecek?