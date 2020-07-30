Diş ağrısı başladığı zaman kişiyi oldukça zor durumda bırakır ve ne yapacağını bilemez. Hemen herkesin başına diş ağrısı mutlaka gelmiştir. Bu ağrının nasıl bir şey olduğu bilinir. Diş ağrısı dişin çürümesi ve çürüğün köke inmesi sonucunda ağrı yapmaya başlar. Hekime gitmeden önce çoğu insan kendi bildiğince bu ağrıdan kurtulmaya çalışır.

Öncelikle dişin içerisinde kalan yemek artıklarının çıkarılması için ağız iyice çalkanarak dişler fırçalanmalıdır. Ya da diş ipiyle temizlenmelidir. Sonrasında bir bardak suya tuz atılarak bu karışım ile ağız bir kaç kez gargara yapılmalıdır.

Ağrı yapan diş üzerine aspirin ya da başka bir ilaç konmamalıdır. Ağızda tahriş ve başka durumlar yaratabilir. Eğer dişte iltihaplanma varsa o kısma soğuk buz kompresi yapılabilir. Diş hekimine gidene kadar bir ağrı kesici ile de ağrı hafifletilebilir.

Dişin üstünde çürüyerek meydana gelen çukurlar mevcut ise; çok az pamuk üzerine damlatılan karanfil yağı kompresi yapılabilir. Yeni başlayan çürükler için fayda sağlayabilmektedir. Karanfil yağının dile ya da damak kısmına denk gelmemesi gerekir çünkü tahriş etme özelliği vardır.

Soğuk bir sıvı tüketilirken ağrı yapması halinde çürüğün arttığını göstermektedir. Kanal tedavisi gerekmeden dişinizi tedavi ettirmeniz gereklidir.

Sıcak bir sıvı alınınca oluşan ağrı ise; pulpa iltihabı meydana gelmiş demektir. Bu durumda hiç bir yardımcı etki ağrıyı geçirmez. Bir diş hekimine gitmek gereklidir. Kanal tedavisi uygulanması şarttır.

Bir şey ısırıldığında oluşan ağrı da; dişin iltihaplanması nedeninden oluşmaktadır. Antibiyotik tedavisi ile ancak düzeltilebilmektedir. Yardımcı yöntemler denenmesi işe yaramayacaktır.

Diş ağrıları; başlangıcında bazı yardımcı yollar fayda sağlar ancak bu durumun daha ilerlemesini önlemek ve dişin kaybedilmemesi için mutlaka bir diş hekimine tedavi ettirmek kaçınılmazdır.