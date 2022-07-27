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Haberler Sağlık Diş Ağrısına Evde Doğal Çözüm Yolları: Çürük Diş Ağrısına Kesin Çözüm ve Bitkisel Yöntemler
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Çürük diş ağrısına kesin çözüm ve bitkisel yöntemler

Bazen durduk yere dişimiz ağrıyabilir ve bu ağrı da geçmeyebilir. Bu gibi durumlarda da doktora gitmek istemeyiz. Evde sorunu çözmek isteriz ve araştırmaya başlarız. İşte sizlere diş ağrısına gelebilecek en iyi çözüm yollarını sunacağız.

Diş Ağrısına Evde Doğal Çözüm Yolları: Çürük Diş Ağrısına Kesin Çözüm ve Bitkisel Yöntemler
Çürük Diş Ağrısına Kesin Çözüm ve Bitkisel Yöntemler
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Kaç yaşında olursanız olun, fark etmez, mutlaka diş ağrısına maruz kalabilirsiniz. Özellikle gece gelen ve durmayan ya da gün içerisinde varlığıyla sizi rahatsız eden diş ağrısına evde doğal çözüm yolları bulunuyor. İşte sizler için hazırladığımız çürük diş ağrısına kesin çözüm ve bitkisel yöntemler listemiz… İyi okumalar.

Diş Ağrısına Evde Doğal Çözüm Yolları

Aniden dişiniz ağrıyabilir ve bu hiç durmayabilir. Böyle durumlar da gün içerisinde sizi oldukça rahatsız edebilir. O yüzden de evde diş ağrısı için ne yapmalı merak ediyor olabilirsiniz. İşte sizlere birkaç önerimiz olacak. Diş ağrısına kesin çözüm olacak yöntemler:

  • Sirkeli suyla gargara yapabilirsiniz. Hatta sirkeli su ve tuzlu suyu karıştırdığınızda ağrınız daha çabuk kesilebilir.
  • Aynı zamanda dezenfektan etkisi yaratacağı için de şişliğinizi azaltacak ve mikroplardan arındıracak.
  • Bir başka yöntem ise buz uygulamak. Buz alın ve ağrıyan bölgeye koyun.
  • Ağrıyan dişin üzerine sarımsak koyun. Sarımsak da ağrınızı kesecektir.
  • Suyun içerisine zerdeçal ekleyerek bir karışım elde edebilirsiniz. Antiseptik özelliği göstererek ağrınızı azaltacak.

Bu yöntemleri evde uyguladığınız zaman diş ağrınızın azaldığını göreceksiniz. Ama eğer bu önlemlere rağmen ağrı azalmıyorsa hatta tam tersi şiddetleniyorsa o zaman bir doktora görünmeniz gerekiyor.

Çürük Diş Ağrısı Bitkisel Yöntemler Neler?

Şimdi sizlerle çürük diş ağrısına kesin çözüm ve bitkisel yöntemler hangileri, bunlardan bahsedeceğiz. Az önceki önerilerimizi dikkate almalısınız ve ek olarak şimdi sıralayacağımız listeyi de inceleyin:

  • Karanfil kullanın. Karanfili ağrıyan ve çürük dişinizin üzerine bastırın. Uyuşma etkisi oluşacak ve ağrı da azalacak.
  • Nane ve adaçayı kullanın.
  • Adaçayını demleyin. Ilık olduğunda da gargara yapın.
  • Naneyi parçalayın. Ardından ağrıyan dişin üzerine koyun. Nane diş ağrısını azaltma özelliğine sahiptir.

İşte diş ağrısını evde en çabuk ne keser diye merak ediyorsanız bu paylaştığımız yöntemleri deneyebilirsiniz. Her bir öneri diş ağrınızı kesmeye yardımcı olacak. Sadece günde birkaç defa yapmanız gerekiyor. Bir kere yaptığınızda hemen karşılığını alamayabilirsiniz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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