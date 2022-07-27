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Haberler Sağlık Diş Ağrısına İyi Gelen Şeyler: Diş Ağrısına İyi Gelen Bitkiler, Yağlar ve Bitki Çayları Neler?
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Diş ağrısına iyi gelen bitkiler, yağlar ve bitki çayları neler?

Durduk yere gelen diş ağrıları ve saatlerce ağrısıyla bizi rahatsız etmeleri… Bu duruma çare bulmak için doktor doktor koşmak ya da sürekli ilaç almak istemiyor musunuz? İşte sizlere diş ağrısını evde de geçirmenize yardımcı olacak bazı önerilerimiz var.

Diş Ağrısına İyi Gelen Şeyler: Diş Ağrısına İyi Gelen Bitkiler, Yağlar ve Bitki Çayları Neler?
Diş Ağrısına İyi Gelen Bitkiler, Yağlar ve Bitki Çayları
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Diş ağrısını her yaşta, herhangi bir sebepten dolayı yaşayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda da diş ağrısına iyi gelen şeyler neler araştırmaya başlarız. Biz de sizlere diş ağrısına iyi gelen bitkiler, yağlar ve bitki çayları neler? Onları anlatacağız. Eğer merak ediyorsanız ve hemen çözüm bulmak istiyorsanız okumaya başlayın…

Diş Ağrısına İyi Gelen Şeyler Neler?

Dişiniz ağrıyor ve ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? O zaman sizlere çok güzel önerilerimiz olacak. Bu önerileri dikkate aldığınızda rahat bir nefes alabileceksiniz ve diş ağrısı probleminizden de kurtulacaksınız.

Diş ağrısını geçirmek için uygulanan ilk çözüm genelde ilaç almak oluyor. Ama vücudunuzu ilaçlarla doldurmak yerine daha doğal çözümleri tercih edebilirsiniz. Örneğin, bitki çayları, karışımlar ya da doğal yağlar. Evet, bunlar diş ağrısına son derece etkili. Diş ağrısına iyi gelen şeyler dediğimizde yapmanız gereken birkaç önemli uygulama var:

  • Diş ipi kullanabilirsiniz. Öncelikle dişlerinizi fırçalayın ve ardından diş ipi kullanın. Böylece dişlerinizi rahatsız edecek kalıntılardan kurtulmuş olursunuz.
  • Buz terapisi uygulayabilirsiniz. Buz çok şiddetli ağrıları bile azaltabilecek etkiye sahip. Bu sebeple de bir buz torbasını beze sararak ağrıyan tarafa koyun ve bekleyin.

Bunları yaparak diş ağrınızı azaltabilirsiniz. Ama kısa süreli çözümler olacaktır.

Diş Ağrısına İyi Gelen Bitkiler ve Bitki Çayları

Diş ağrınız var ve bir türlü geçmiyor. İşte şimdi sizlere diş ağrısına iyi gelen bitki çayları ve bitkiler hangileri bunlardan bahsedeceğiz:

  • Diş ağrısı denilince ilk akla gelen yöntemlerden birisidir. Zencefil, derindeki ağrının geçmesine yardımcı olur. Hatta su ile karıştırarak bir pamuk yardımıyla ağrıyan bölgeye dokundurursanız, ağrı azalacaktır.
  • Cayenne Biberi. Çok fazla acı olmasıyla bilinen bu biber ağrıyı keser. Sıcak su ile karıştırarak pamuklu bir beze sürün. Ardından çürük olan ya da ağrıyan dişe uygulayın.
  • Tabi ki naneden de bahsetmemiz gerekiyor. İçerisinde bulunan mentol sayesinde ağrıya ve iltihaba iyi gelir.
  • Adaçayı. Doğal olarak yapılan adaçayı da diş ağrısına oldukça etkilidir. Gün içerisinde iki kere tüketmeniz de yeterli olacaktır. Çürük diş ağrısına hangi bitki çayı iyi gelir diye merak ediyorsanız işte adaçayı bu sorunuzun cevabı olacaktır.
  • Papatya çayı. Vücudunuzu rahatlatmaya yardımcı olan papatya çayı ağrıdan uyuyamama sorununuzu çözecektir.

İşte diş ağrısını durduran bitkiler hangileri diye merak ediyorsanız cevabını verdik. Bu bitkileri ve bitki çaylarını kullanarak kısa sürede ağrınıza çözüm bulabilirsiniz.

Diş Ağrısına İyi Gelen Yağlar Hangileri?

Diş ağrısına iyi gelen çaylar hangileridir, bahsettikten sonra sıra geldi öneri sunabileceğimiz yağlara. Diş ağrısına ve çürüğüne en iyi gelen yağ karanfil yağıdır. Bu, aynı zamanda antiseptik özellik taşıyor olmasından dolayı etkisini çabuk gösteriyor. Fakat, uygulamasını yaparken sadece dişe denk getirmeniz gerekir aksi halde değdiği yerde tahrişe yok açabilir. Küçük bir pamuk yardımıyla dişinize damlatabilirsiniz. Bir diğer öneri de kantaron yağıdır. Bu yağ da sinirler üzerinde etki eder ve bu yüzden ağrıyı da hemen geçirir. Diş ağrısına iyi gelen yağları merak ediyorsanız bu önerilerimizi dikkate alabilirsiniz.

İşte sizlere sunduğumuz bu önerileri dikkate alarak doktora gitmeden ve hatta ilaç bile kullanmadan diş ağrınızı hafifletebilirsiniz, hatta durdurabilirsiniz. Ama yine de bu önerilere rağmen şikayetleriniz azalmıyorsa o zaman bir doktora gitmeniz gerekebilir. Çünkü dişinizde çürük ya da kırık olabilir. Bu sorunlar da hemen çözülmelidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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