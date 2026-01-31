Diş arasında kalan yemek orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken diş arasında kalan yemeği yutmak orucu bozar mı?

Diş arasında kalan yemek neden önemlidir? Oruçta temel ilke, bilerek yeme, içme veya bunlar hükmünde bir fiilin yapılmamasıdır. Diş arasında kalan yemek artıkları ise önceki bir yemeğin kalıntısıdır. Bu nedenle bu artığın ağız içinde durması tek başına orucu bozmaz. Ancak bu parçanın yutulması hâlinde hüküm değişmektedir.

Küçük miktardaki yemek artıkları orucu bozar mı? Diyanet’in açıklamalarına göre diş arasında kalan ve nohut tanesinden daha küçük olan yemek kırıntıları, istemeden yutulursa orucu bozmaz. Bu durum, genellikle kaçınılması zor ve fark edilmeden gerçekleşen bir hâl olarak değerlendirilir. Ancak kişi bu parçayı bilerek yutarsa, bu davranış yeme fiili kapsamına gireceğinden oruç bozulur.

Büyük parça yemek yutulursa ne olur? Eğer diş arasında kalan yemek parçası nohut tanesi kadar veya daha büyükse ve kişi bunu bilerek yutarsa, Diyanet’e göre oruç bozulur. Böyle bir durumda orucun kazası gerekir. Çünkü bu ölçüdeki bir parça, artık “yemek” hükmünde değerlendirilir ve bilerek yutulması, orucu bozan fiiller arasında yer alır.

Ağızdan çıkarılan yemeği yeniden yutmak Diyanet’e göre diş arasında kalan bir yemek parçası ağızdan çıkarıldıktan sonra tekrar yutulursa, parça çok küçük bile olsa oruç bozulur. Çünkü ağızdan çıkarılan bir şeyin yeniden yutulması, yeni bir yeme fiili olarak kabul edilir. Bu nedenle dişten çıkarılan yemek artıkları mutlaka tükürülmeli ve yutulmamalıdır. Oruçluyken diş temizliği yapılmalı mı? Diyanet, sahurdan sonra dişlerin temizlenmesini ve diş arasında kalan yemeklerin giderilmesini tavsiye etmektedir. Bu sayede gün içinde oluşabilecek tereddütlerin önüne geçilmiş olur. Gün içinde fark edilen yemek artıkları ise yutulmadan dışarı atılmalıdır. Diyanet’in genel değerlendirmesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre diş arasında kalan yemek, kendi başına orucu bozmaz. Ancak bu yemeğin bilerek yutulması, özellikle belirgin bir miktarda olması hâlinde orucu bozar. Çok küçük kırıntıların istem dışı yutulması ise orucu bozucu bir durum olarak değerlendirilmez. Diyanet’e göre diş arasında kalan yemek artıkları, orucun geçerliliği açısından yemeğin miktarına, bilerek yutulup yutulmadığına ve ağızdan dışarı çıkarılıp çıkarılmadığına göre farklı hükümlere tabi tutulur.