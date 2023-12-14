Dış hat uçağında doğan bebekler dünya vatandaşı mı oluyor? Cevap beklediğiniz gibi değil!

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JUS SANGUINIS YASASI Örneğin Amerikalı bir ebeveyn Fransa havasında doğum yaparsa devreye jus sanguinis yasası giriyor ve Amerika vatandaşları söz konusu olduğunda da geçerli olarak bu yasayı ele alıyor.

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Buna göre, Jus sanguinis dünya çapında çok daha yaygın bir kural olduğundan , uluslararası sular veya yabancı hava sahası üzerinde yapılan uçuşlarda doğan bebeklerin çoğu muhtemelen ebeveynlerinin vatandaşlığını alacaktır. Annenin resmi vatandaşlığının olmaması ve bebeğin uluslararası hava sahasında doğması gibi çocuğun potansiyel olarak vatansız olabileceği bir durum varsa, Birleşmiş Milletler Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin Sözleşmeye göre, bebek muhtemelen uçağın kayıtlı olduğu ülkenin vatandaşlığını alacaktır.

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Aslında uçakta bebek doğumları o kadar azdır ki, çoğu havayolu şirketi bunu takip bile etmez. Çünkü bebek bekleyen kişi belirli bir sürenin üzerinde uçağa alınmıyot. Bazı durumlarda da uçakta doğan bebeklere havayolu şirketlerinin jest yaptığını görebiliriz. Örneğin, Hindistan'da özel havayolu şirketi Jet Airways'in uçuşları sırasında ilk kez bir bebek dünyaya geldi. Şirket, bebeğe ömür boyu ücretsiz bilet vereceğini duyurmuştu. Kaynak: BBC,

Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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