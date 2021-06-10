Diş hekimine silahlı tehdit! Kurşun yağdırdılar 0:00 / 0:00

AA

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Haziran'da saat 00.05 sıralarında bir diş hekiminin muayenehanesi gelen 2 kişi tarafından tehdit edilip iş yerinde silahla 3 el ve iş yerinin dışında da havaya bir el ateş edilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olay yerine motosikletle gelen şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli G.Y'yi Gaziosmanpaşa'da yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli tehdit ve yağma suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.Polisin olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.