Diş kanaması orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken diş kanaması orucu bozar mı?

Diş kanaması neden orucu bozmaz? Oruçta temel kural, yeme, içme veya bunlar hükmünde olan bir fiilin bilerek yapılmamasıdır. Diş eti kanaması ise çoğu zaman kontrol dışı gerçekleşir. Bu nedenle ağız içinde oluşan kan, yutulmadığı sürece orucu bozmaz. Kişi kanamayı fark ettiği anda tükürmeli ve ağzını temizlemelidir. Bu durum, orucun sıhhatine zarar vermez.

Kanın yutulması halinde hüküm nedir? Diyanet’in açıklamalarında, ağızda oluşan kanın tükürükle birlikte yutulması ihtimali özellikle vurgulanır. Eğer yutulan şeyde kan, tükürüğe göre baskın durumdaysa yani rengi ve tadı belirgin şekilde hissediliyorsa, bu durumda oruç bozulur. Böyle bir durumda kişi o günü daha sonra kaza etmekle yükümlü olur. Ancak kan çok az miktarda olup tükürük içinde kayboluyorsa ve açıkça “kan yutma” durumu söz konusu değilse, bu orucu bozmaz. Burada ölçü, kanın belirginliği ve bilinçli şekilde yutulup yutulmadığıdır.

Oruçluyken diş fırçalamak caiz mi? Oruçluyken diş fırçalamak dinen caizdir. Ancak diş macunu veya fırçalama sırasında oluşan kanın yutulmaması gerekir. Diş eti hassas olan kişilerin daha dikkatli davranması, mümkünse macunsuz fırçalama yapması ya da misvak kullanması önerilir. Fırçalama sırasında oluşan kan tükürülür ve ağız temizlenirse oruç bozulmaz.

Diş tedavisi sırasında oruç bozulur mu? Diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi gibi işlemler sırasında ağızda kanama olması yaygındır. Diyanet’e göre bu tür işlemler esnasında kan, su veya tedavi amaçlı kullanılan maddeler mideye gitmezse oruç bozulmaz. Ancak tedavi sırasında kullanılan suyun, ilacın ya da kanın bilerek ya da kaçınılmaz şekilde yutulması halinde oruç bozulur ve kaza gerekir. Bu nedenle diş tedavilerinin mümkünse iftar sonrasına bırakılması tavsiye edilir. Diyanet’in genel yaklaşımı Diyanet İşleri Başkanlığı, diş kanamasını orucu bozan bir durum olarak değil, dikkat edilmesi gereken bir hâl olarak değerlendirmektedir. Esas olan, oruçlu kişinin iradesi dışında gelişen bu kanamayı yutmamaya özen göstermesidir. Kişi gerekli tedbiri alır ve kanın boğazdan aşağı gitmesine engel olursa, orucu geçerli kabul edilir. Bu kapsamda diş eti rahatsızlığı olanların Ramazan ayında ağız bakımına daha fazla dikkat etmesi, şüpheli durumlarda ağzını temizlemesi ve zorunlu olmadıkça diş tedavilerini iftar sonrasına planlaması önerilmektedir.