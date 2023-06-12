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Haberler Gündem Eğitim Diş Macunu Asit mi Baz mı? Diş Macunu Ph Değeri Kaçtır?
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Diş macunu asit mi baz mı? Diş macunu ph değeri kaçtır?

Ağız ve diş sağlığının en önemli unsurlarından bir tanesi olan diş macunu, günümüzde en sık kullanılan ağız bakım ürünlerinden bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. İçerdiği en temel madde florür olan diş macunları gerek çocuklarda gerekse de yetişkinlerde diş yüzeyini güçlendirmekte ve diş minesinin ağızda biriken birtakım asitlere karşı dirençli olmasını sağlamaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Diş Macunu Asit mi Baz mı? Diş Macunu Ph Değeri Kaçtır?
HABERTURK.COM

Florürün yanında farklı birtakım kimyasalları da içeren diş macunları; çürüklerin ve tartarın önlenmesinde, sıcağa ya da soğuğa karşı oluşan diş duyarlılığının engellenmesinde ve diş taşı oluşumunun önüne geçilmesinde oldukça etkilidir. Peki, diş macunu ph değeri kaçtır? İşte, diş macunları hakkında tüm detaylar…

Diş Macunu Asit Mi Baz Mı?

Suda çözünme sırasında çözeltiye, artı yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; bu sırada çözeltiye hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Bu şekilde tanımlanan asit ve baz kavramları; bir maddenin herhangi bir kimyasal tepkime esnasında nasıl davranacağı hakkında bilgiler vermektedir. Bu tanım dışında asitler ile bazları birbirinden farklı kılan bazı özellikleri de vardır. Örneğin asitler daha ekşiye çalan bir tada ve aşındırma kabiliyetine sahip maddeler olarak dikkat çekerken; bazlar ise daha kaygan bir yapıdadırlar ve ekşiden ziyade daha acımtırak bir tada sahiptirler.

Peki, ağız ve diş bakımında kullanılan diş macunu asit mi baz mı? Çözünme esnasında çözeltiye hidroksil iyonu yüklediği bilinen diş macunu, bu özelliğinden ötürü bazik bir madde olarak tanımlanmaktadır.

Diş macunun baz olduğunu öğrendikten sonra, diş macunlarının kimyasal özelliklerinden bahsetmek yerinde olacaktır. Diş macunlarının içeriğinde; mekanik temizleyiciler, köpük sağlayıcılar, koruyucu birtakım maddeler, tat ve koku verici maddeler ve nemlendiriciler gibi birçok kimyasal unsur yer almaktadır. Her biri birbirinden farklı bir işleve sahip olan bu ajanlar; dişlerde oluşacak olan çürüklerin önlenmesinde, dişlerdeki tartarın giderilmesinde, diş plaklarının oluşmasının engellenmesinde ve dişlerin beyazlatılmasında etkin bir rol oynamaktadırlar. Bunlara ek olarak, diş macunlarının içinde, macuna kıvamını veren bağlayıcılar da bulunmaktadır. Magnezyum alüminyum silikat ve sodyum magnezyum silikat gibi bağlayıcılar, diş macunun ağızda kolay dağılmasını ve tüp içinde bulunan diş macununun stabil kalmasını sağlayan kimyasal maddeler olarak öne çıkmaktadır.

Diş Macunu Ph Değeri Kaçtır?

Bir maddenin asit ve baz değerlerini görebilmek için kullanılan ölçüye ph değeri ya da potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Maddenin içinde yer alan hidrojen iyonlarının yoğunluğuna ve durumuna bakılan bu ölçüm neticesinde elde edilen veriler, o maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu konusunda bilgiler vermektedir. Bir maddenin asitlik ya da bazlık derecesini gösteren cetvele ise ph çizelgesi adı verilir. 0 ile 14 arasında yer alan sayılardan oluşan bu çizelgede, 0 ile 7 arasında bir ph değerine sahip olan maddeler asit; 7 ile 14 arasında yer alan maddeler ise baz olarak tarif edilmektedir.

Peki, ağız ve diş bakımında kullanılan diş macunu ph değeri kaçtır? Bir önceki ara başlığımızda baz olduğunu öğrendiğimiz diş macunlarının ph dereceği 8 ile 9 arasındadır. Diş macunun net bir ph değerine sahip olmamasının nedeni ise içerdiği katkı maddeleridir. Çürümeyi engelleyen maddeler, diş hassasiyetini önleyen maddeler, beyazlatıcı kimyasallar vb. unsurlardan, hangilerinin diş macununun içeriğinde yer aldığı, diş macunların ph değerlerini belirlemektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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