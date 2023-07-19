Diş protez teknolojisi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Diş protez teknolojisi bölümü, iki yıl süren (TYT) puanı ile alım yapan bir önlisans eğitim programıdır. Bu programda, sağlık bilgi teknolojileri ve protez diş gibi ürünlerin eğitimi verilmektedir. Bu bölümü tercih eden kişiler, diş sağlığı ve teknolojisi alanında çalışmaktadır. Diş protez teknolojisi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Bu eğitimin amacı diş sağlığına önem veren ve protez dişlerin tasarımı, üretimi ve uygulanması konularında uzmanlaşmayı amaçlayan bir önlisans eğitim programıdır.

Diş Protez Teknolojisi bölümünden mezun olanlar, diş laboratuvarlarında, diş hekimlik kliniklerinde veya diş protezi üretimi yapan özel şirketlerde çalışma fırsatı bulurlar. Mezunlar, diş hekimlerinin ve hastaların ihtiyaçlarına uygun protez dişlerin tasarımını ve üretimini gerçekleştirir. Bu, diş hekimlerine hastalarına daha iyi hizmet verebilmeleri için destek sağlar. Ayrıca, bu alanda dijital teknolojilerin kullanımı giderek artmaktadır ve mezunlar bu alanda diş protezi tasarım yazılımlarını kullanma ve dijital tarama cihazlarını kullanarak diş modelleri oluşturma becerilerine sahip olma yetkinliği kazanır.

Diş Protez Teknolojisi Bölümü İş İmkânları

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Ayrıca, mezunlar sağlık bilgi teknolojileri alanında da çalışabilirler. Diş protez tasarımında dijital teknolojilerin kullanımı giderek artmaktadır ve mezunlar bu alanda diş protezi tasarım yazılımlarını kullanma ve dijital tarama cihazlarını kullanarak diş modelleri oluşturma becerilerine sahiptir. Diş protez teknolojisi bölümü iş imkânları diş protez teknolojisi mezunları, diş hekimleriyle ve diş laboratuvarlarıyla işbirliği yaparak hasta memnuniyetini artırmaya yönelik çözümler sunar.

Ayrıca, mesleklerini sürekli olarak takip ederek yeni teknolojileri ve yenilikleri öğrenirler ve bu şekilde güncel kalmayı hedeflerler. Mezunlar, diş protez teknisyeni, diş laboratuvar teknisyeni, diş protez uzmanı veya diş protez teknoloğu gibi unvanlarla çalışabilirler. Çalışma alanları arasında diş hekimliği klinikleri, diş laboratuvarları, hastaneler, diş protez üretim şirketleri ve eğitim kurumları yer alabilir.

Diş Protez Teknolojisi Bölümü Dersleri

Bu derslerin amacı diş sağlığına önem veren ve protez dişlerin tasarımı, üretimi ve uygulanması konularında uzmanlaşmayı amaçlayan kişilerin eğitimlerine katkı sağlamaktır. İşte; Diş protez teknolojisi bölümü dersleri

Diş Morfolojisi dersi

Ağız Çene Anatomisi ve Çiğneme Fizyolojisi dersi

Maddeler ve Alet Bilgisi dersi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi

Üniversite Kültürü dersi

Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri dersi

Türk Dili dersi

İngilizce 1 dersi

Hareketli Protezler 1 dersi

Sabit Protezler 1

Oklüzyon dersi

Türk Dili dersi

Üniversite Kültürü 2 dersi

İngilizce 2 dersi

Atatürk Dili ve İnkılap Tarihi 2 dersi

Hareketli Protezler 2 dersi

Sterilizasyon dersi

Ortodonti dersi

Sabit Protezler 2

Meslek Etiği dersi

Hareketli Protezler 3 dersi

Çene Yüz Protezleri dersi

Girişimcilik dersi

Yaz Stajı

İmplant Üstü Protezler dersi

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Diş Protez Teknolojisi Mezunları Nerede Çalışır?

Diş protez teknolojisinin amacı, kaybedilen dişlerin ve diş fonksiyonlarının yeniden en iyi hale getirilmesini ve kişinin hayat kalitesini yükseltmeyi hedefler. Diş protez teknolojisi bir sağlık mesleği olan diş ve çene protezi teknolojisi, çene ve yüz bölgesine hareketli ve sabit diş protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yaparak güncel teknolojileri kullanır. Bu meslek, diş hekimleriyle işbirliği yaparak hastaların estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Peki, Diş protez teknolojisi mezunları nerede çalışır? Diş laboratuvarlarında, diş sağlığı ile ilgili teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilecekleri gibi, bir diş kliniğine entegre olarak veya bireysel olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca, hastanelerde, diş protez üretim şirketleri ve eğitim kurumlarında da çalışabilirler.