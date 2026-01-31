Habertürk
        Diş tedavisi orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken diş tedavisi görmek orucu bozar mı?

        Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların en çok tereddüt yaşadığı konulardan biri de sağlık gerekçesiyle yapılan diş tedavilerinin oruca etkisidir. Diş ağrısı, iltihap, dolgu düşmesi, kanal tedavisi ya da diş çekimi gibi durumlar, tedavinin ertelenip ertelenemeyeceği sorusunu beraberinde getirirken, "Oruçluyken diş tedavisi görmek orucu bozar mı?" sorusu da sıkça gündeme gelmektedir. Bu konuda en net ölçütler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan fıkhî açıklamalarda yer almaktadır. Bu yazımızda Diş tedavisi orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken diş tedavisi görmek orucu bozar mı? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Giriş: 31.01.2026 - 13:55 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:55
        Diş tedavisi orucu bozar mı?
        Diş çekimi ve kanama durumunda oruç bozulur mu? Diş çekimi sırasında ağızda kanama olması kaçınılmazdır. Diyanet’e göre bu kanama, kişinin iradesi dışında gerçekleştiği için yutulmadığı sürece orucu bozmaz. Oruçlu kişinin, ağzında biriken kanı tükürmesi ve kanın boğazdan aşağı gitmemesi için özen göstermesi gerekir. Ancak kan tükürüğe baskın hâlde ve bilerek yutulursa oruç bozulur ve o günün daha sonra kaza edilmesi gerekir.

        Dolgu ve kanal tedavisi sırasında oruç Dolgu ve kanal tedavisi gibi işlemler sırasında ağız içine su verilmesi, ilaç kullanılması veya dolgu maddelerinin uygulanması söz konusudur. Diyanet’in açıklamalarına göre bu işlemler esnasında kullanılan suyun, ilacın veya maddelerin mideye ulaşmaması hâlinde oruç bozulmaz. Ancak bu maddelerden herhangi biri yutulursa oruç bozulur. Bu nedenle diş hekimlerinin ağız içini sürekli temizlemesi ve hastanın yutkunmamaya dikkat etmesi büyük önem taşır.

        Lokal anestezi orucu bozar mı? Diş tedavilerinde sıkça uygulanan lokal anestezi iğneleri, besleyici bir özellik taşımadığı ve doğrudan mideye ulaşmadığı için orucu bozmaz. Diyanet, lokal anestezinin oruca engel teşkil etmediğini belirtmektedir. Ancak ağız yoluyla alınan ağrı kesici şuruplar veya tabletler orucu bozar.

        Diş tedavisi sırasında kullanılan sprey ve ilaçlar Tedavi esnasında kullanılan antiseptik spreyler, uyuşturucu jel ve benzeri maddelerin yutulması hâlinde oruç bozulur. Bu nedenle oruçlu hastaların, diş hekimlerini oruçlu oldukları konusunda bilgilendirmeleri ve mümkün olduğunca yutulma riskini azaltacak tedbirlerin alınmasını istemeleri önerilir.

        Zorunlu ve zorunlu olmayan tedaviler ayrımı Diyanet İşleri Başkanlığı, acil olmayan diş tedavilerinin iftar sonrasına bırakılmasını tavsiye etmektedir. Ancak şiddetli ağrı, iltihap veya sağlık açısından geciktirilmesi sakıncalı durumlarda, oruçlu iken tedavi olunmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Bu tür durumlarda oruç, yukarıda belirtilen şartlara uyulduğu sürece geçerli kabul edilir.

        Diyanet’in genel yaklaşımı Diyanet’e göre diş tedavisi, orucu bozan bir işlem olarak değil, dikkat edilmesi gereken bir sağlık uygulaması olarak değerlendirilir. Tedavi sırasında kan, su, ilaç veya benzeri maddelerin mideye ulaşmaması temel ölçüttür. Oruçlu kişi gerekli özeni gösterdiği hâlde istem dışı bir yutma gerçekleşirse, bu durum da ayrıca değerlendirilir.

        Diyanet’in değerlendirmelerine göre diş tedavisi görmek tek başına orucu bozan bir fiil değildir. Oruç açısından belirleyici olan husus, tedavi sırasında ağızdan mideye herhangi bir maddenin ulaşıp ulaşmadığıdır. Bu nedenle diş tedavileri, uygulamanın şekline ve sonuçlarına göre farklı hükümlere tabi tutulmaktadır

        Sonuç olarak, oruçluyken diş tedavisi görmek tek başına orucu bozmaz. Oruç açısından belirleyici olan, tedavi sırasında ağızdan mideye herhangi bir maddenin gitmemesidir. Bu hususlara dikkat edildiği sürece, diş tedavisi oruç ibadetinin geçerliliğine engel teşkil etmemektedir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
