        Dış ticaret açığı temmuzda geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Dış ticaret açığı temmuzda geriledi

        Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalatı yüzde 5,4 artışla 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 6 milyar 444 milyon dolara geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 10:49 Güncelleme: 28.08.2025 - 10:49
        Dış ticaret açığı temmuzda geriledi
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

        Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 yükselişle 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat da yüzde 5,4 artışla 31 milyar 383 milyon dolar oldu.

        Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 6 milyar 444 milyon dolara geriledi.

        İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2024'te yüzde 75,5 iken geçen ay yüzde 79,5 olarak belirlendi.

        Ocak-temmuz döneminde de ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 yükselişle 212 milyar 220 milyon dolar oldu.

        Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,2 artışla 55 milyar 903 milyon dolara yükseldi.

        İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2024 döneminde yüzde 74,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,7'ye geriledi.

        Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuzda yüzde 12,8 artarak 20 milyar 492 milyon dolardan 23 milyar 108 milyon dolara çıktı. Temmuzda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 7,7 artarak 23 milyar 482 milyon dolardan 25 milyar 289 milyon dolara yükseldi.

        Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, temmuzda 2 milyar 181 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Dış ticaret hacmi yüzde 10,1 artarak 48 milyar 397 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,4 olarak kayıtlara geçti.

