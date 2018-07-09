İHA'da yer alan habere göre; Buna göre, 2018 yılının 3’üncü çeyreğinde ihracat beklenti endeksi 118 olarak gerçekleşti. İhracat beklenti endeksi, 2018 yılının 3’üncü çeyreğinde, 2’nci çeyreğe göre 10,7 puan yükselirken 2017 yılının 3’üncü çeyreğine göre 8,5 puan azaldı. 2018 yılının 2’nci çeyreğinde 107,3 ve 2017 yılının 3’üncü çeyreğinde 126,5 olan endeks, 3’üncü çeyrekte 118 seviyesinde gerçekleşti. 100’ün üzerinde gerçekleşen ihracat beklenti endeksi, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2018 yılının 3’üncü çeyreğinde ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etmekte.



2018 yılının 3’üncü çeyreğinde, 2’nci çeyreğe göre, ihracat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi sorusunun yayılma endeksi ihracat beklenti endeksini azalış yönünde zayıflayarak etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve ihracat siparişi beklentileri ve son 3 ayda ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların yayılma endeksleri ihracat beklenti endeksini artış yönünde etkiledi.



2018 yılının 3’üncü çeyreğinde ithalat beklenti endeksi 113,1 olarak gerçekleşti



İthalat beklenti endeksi, 2018 yılının 3’üncü çeyreğinde, 2’nci çeyreğe göre 11,5 puan, 2017 yılının 3’üncü çeyreğine göre ise 6,8 puan arttı. 2018 yılının 2’nci çeyreğinde 101,6 ve 2017 yılının 3’üncü çeyreğinde 106,3 puan olan endeks, 2018 yılının 3’üncü çeyreğinde 113,1 seviyesinde gerçekleşti. 100’ün üzerinde gerçekleşen ithalat beklenti endeksi, Türkiye’nin önde gelen ithalatçı firmalarının 2018 yılının 3’üncü çeyreğinde ithalatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etmekte.

2018 yılının 3’üncü çeyreğinde, 2’nci çeyreğe göre, ithalat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan, gelecek mevcut ithalat sipariş düzeyi sorusunun yayılma endeksi ithalat beklenti endeksini azalış yönünde etkilediği ve bu etkinin zayıfladığı gözlendi. Bununla birlikte, gelecek 3 aya ilişkin ithalat ve birim ithalat fiyat beklentileri ile son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine dair soruların yayılma endeksleri ithalat beklenti endeksine pozitif katkıda bulundu.

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