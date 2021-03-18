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Dış ticaret endekslerinde temel alınan yıl güncellendi

Türkiye İstatistik Kurumu, dış ticaret endekslerinde mevcut yayında "2010=100" olan temel yıl, "2015=100" olarak revize edildi. Söz konusu değişikliğin uygulandığı "Dış Ticaret Endeksleri Ocak 2021" haber bülteni yarın yayımlanacak

Dış ticaret endekslerinde temel alınan yıl güncellendi
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret endekslerinde mevcut yayında "2010=100" olan temel yılın, "2015=100" olarak revize edildiğini bildirdi.

TÜİK'in internet sitesindeki açıklamada, dış ticarete konu olan malların birim değer ve miktarlarındaki değişimlerin zaman içinde izlenebilmesi amacıyla aylık olarak "dış ticaret endeksleri"nin yayımlandığı ifade edildi.

Endekslerin temel veri kaynağını "Resmi İstatistik Programı" kapsamında TÜİK tarafından Ticaret Bakanlığı ile iş birliğiyle üretilip yayımlanan dış ticaret istatistiklerinin oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılı Ocak ayı haber bülteni ile birlikte ayrıntılı dış ticaret istatistikleri 'genel ticaret sistemine' göre yayımlanmaya başlanmıştır. Dış ticarette meydana gelen bu yapısal değişimin ekonominin önemli göstergelerinden biri olan dış ticaret endekslerine de yansıtılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, endekslerde temel yıl değişikliği çalışmaları tamamlanmış ve mevcut yayında 2010=100 olan temel yıl, 2015=100 olarak revize edilmiştir. 2015=100 temel yıllı "Dış Ticaret Endeksleri; Ocak 2021" haber bülteni 19 Mart, saat 10.00'da yayımlanacaktır. Temel yıl değişikliğine ilişkin metodoloji dokümanı haber bülteni ile birlikte kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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