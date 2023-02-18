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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 102 ülke yardım talebinde bulundu

Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gelen uluslararası yardımlara değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102. 88 ülke bugüne kadar sahada bize arama kurtarma, sahra hastanesi ya da sağlık ekipleriyle yardım etti" dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 102 ülke yardım talebinde bulundu
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AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ihtiyaç duyulması üzerine ülkelerin ve kuruluşların Türkiye'ye 120 bin çadır taahhüt ettiği, Türkiye'nin de 102 bin çadır sipariş verdiğini belirterek, "Bunların yaklaşık 70 bini ülkemize geldi, şu anda 55 bin civarında çadır da sevkiyat için bekliyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bugün depremzedeleri ziyaret etmek için Gaziantep'e geldiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "asrın felaketi"ni yaşadıklarını, depremin büyüklüğünün asıl sahada fark edilebildiğini dile getirdi.

AA'nın haberine göre; Bakan Çavuşoğlu, öte yandan, depremin vatandaşlara ve şehirlere verdiği zararı gördüklerini belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileğinde bulundu.

Bugün Gaziantep'te depremden en çok etkilenen Nurdağı ve İslahiye'yi ziyaret ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, her iki ilçede de çadır kentlerin tamamının kurulduğunu, evi yıkılan herkesin çadır kentlere yerleştiğini söyledi.

Çavuşoğlu, öte yandan kurulan ve kurulmakta olan konteyner kampları da ziyaret ettiklerini aktararak, buralarda geçici yaşam alanlarının, aşhanelerin, sosyal marketlerin tüm afetzedelere düzenli bir şekilde hizmet verdiğini gördüklerini ifade etti.

Konteyner ve geçici yaşam alanlarında kapasitenin artırılması için de sahada samimi gayret gördüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, barınma alanlarında çocuklardan kadınlara sağlıktan eğitime, kıyafetten yiyecek ve bankacılığa kadar hizmet verildiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, ayrıca vatandaşların talep ve isteklerinin de tek tek kayda alındığını gördüklerini belirtti.

Bugün çocuk gelişim çadırları, çadır sınıfları gördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, öğretmenlerin çocuklara severek her türlü eğitim ve psikolojik destek verdiklerini gördüklerine işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal marketlerde bir düzen içinde vatandaşların ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını da gördüklerini belirterek, bunun her yerde "örnek alınması gerektiğini" söyledi.

Sahada farklı şehirlerden gelen gönüllülerin de olduğunu aktaran Çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı olarak bu çalışmaların koordinasyonuna katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, Koordinasyon ve Destek Merkezi'ni daha da güçlendirdiklerini belirterek, "Ayrıca AFAD Koordinasyon Merkezi'ne 4 büyükelçimizi ve 2 personelimizi Ankara'da tahsis ettik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Hatay, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'te 12 koordinatör büyükelçimiz var, ayrıca yine 15 personelimiz var. Yine Antalya, İstanbul ve Edirne temsilciliklerimiz de 7 gün 24 saat esasıyla sizlere destek olmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Depremde dışişleri bakanlığı personelinden de hayatını kaybedenler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Hatay'da Gökhan Aytaç'ın halen enkaz altında olduğunu ve henüz kendisine ulaşamadıklarını belirtti.

"102 ÜLKE TÜRKİYE'YE YARDIM TALEBİNDE BULUNDU"

Çavuşoğlu, depremin ardından hemen uluslararası yardım çağrısını en üst düzeyde yaptıklarını, herkesin de bu çağrıya cevap verdiğini belirterek, "Bir taraftan Avrupa Birliği, NATO üzerinden, diğer taraftan ülkeler bireysel olarak bize yardım etmek için çok samimi adımlar attılar. Onlara da çok teşekkür ederiz. Hem BM, Hem NATO hem de Avrupa Birliği, acil durum mekanizmalarını hayata geçirdiler." diye konuştu.

Depremin ardından Türkiye'nin dış temsilcilikleriyle yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, kardeş ve dost ülkelerin Türkiye'ye göndermek istediği ayni ve nakdi yardımların Türkiye'ye ulaşması için bir sistem kurduklarını kaydeden Çavuşoğlu, öte yandan dünyanın her yerinden taziye ve destek mesajları geldiğini söyledi.

Yurt dışından gelen yardımlara ilişkin bilgiler paylaşan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102, 88 ülke bugüne kadar Türkiye'de sahada bize arama kurtarma, sahra hastanesi ya da sağlık ekipleriyle bize yardım etti. 23 ülke görevini tamamlayarak ayrıldı. Şu anda 65 ülke halen sahada. Toplam 11 bin 302 yabancı personel gelmişti. Bunlardan 5 bin 326'sı ayrıldı, 5 bin 377'si sahada bizlerle çalışıyorlar." dedi.

"YAKLAŞIK 70 BİN ÇADIR GELDİ, 55 BİNİ SEVKİYAT İÇİN BEKLİYOR"

Çavuşoğlu, en acil ihtiyaçlarının çadır ve konteyner olduğunu belirterek, çadırları tüm dünyadan kargo uçaklarıyla getirdiklerini söyledi.

Bir taraftan ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gibi kuruluşların taahhüt ya da tahsis ettiği çadırların olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, diğer taraftan Türkiye'nin tüm dış misyonlarıyla çadır üretilen ülkelerdeki girişimleri sayesinde bugüne kadar 222 binden fazla çadır bulduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, bunların 120 bini ülkelerin ve kuruluşların taahhüt ettiği çadırlar, 102 bininin de Türkiye'nin sipariş verdiği çadırlar olduğu bilgisini vererek, "Bunların yaklaşık 70 bini ülkemize geldi, şu anda 55 bin civarında çadır da sevkiyat için bekliyor. Bunun için uçak da bulmak lazım. Bir taraftan Türk Hava Yolları, diğer taraftan NATO ülkelerinin nakliye uçakları, bazı dost ve kardeş ülkelerin tahsis ettikleri kargo uçaklarıyla bunları getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, öte yandan konteynerlerin de Türkiye'ye gelmeye başladığını aktardı.

Yabancı devlet başkanları ve dışişleri bakanları tarafından Türkiye'ye çok ziyaret yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, kendilerinin yoğunlukları sebebiyle herkese vakit ayırmanın mümkün olmadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, yarın sabah deprem bölgesine Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov'un geleceğini ifade etti.

Vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için bölgede hummalı çalışma olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, özellikle bir yıl içinde yapılacak konutlar konusunda vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakan Kurum'a güvendiklerini söylediklerini aktardı.

Çavuşoğlu, "Hep birlikte milletimizin yaralarını saracağız, Türkiye'yi ayağa kaldıracağız." dedi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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