Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda, Afganistan'da barış sürecinin geldiği kritik aşamada Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile Duşanbe'de bir araya geldiklerini belirtti.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 30, 2021
Mesajında, Afganistan'daki barış sürecine ilişkin İstanbul'da nisanda yapılacak toplantıya işaret eden Çavuşoğlu, "İstanbul toplantısının barış görüşmelerine azami katkı sağlamasına yönelik olarak görüş alışverişinde bulunduk. Afgan kardeşlerimizle yakın istişarelerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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