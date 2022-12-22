Afganistan'da kadınların üniversite eğitiminin yasaklanmasına tepki 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da kadınların üniversite eğitiminin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu yasak İslami de değil insani de değil. Böyle bir yasağı reddediyoruz" dedi.

Taliban hükümet sözcüsü geçtiğimiz günlerde, kadınların Afganistan'daki özel ve devlet üniversitelerine girmelerinin bir sonraki duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.

Taliban daha önce kadınlara şehir dışına tek başına seyahat yasağı getirmiş, kamunun büyük bir bölümünde kadınların çalışmalarını da engellemişti.

Kadınların başkent Kabil'de eğlence parkı ve bahçelere gitmelerine de yasak getirilmişti.

KALIN'DAN TEPKİ

Taliban'ın kararına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tepki gösterdi. Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Taliban yönetimi Afganistan’da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam’ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok." ifadelerini kullandı.