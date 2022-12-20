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Taliban hükümet sözcüsü, kadınların Afganistan'daki özel ve devlet üniversitelerine girmelerinin bir sonraki duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.

Karar, Taliban hükümetinin toplantısının ardından açıklandı. Taliban, yönetimi altındaki kadınların haklarına bir darbe daha vurdu.

Taliban daha önce kadınlara şehir dışına tek başına seyahat yasağı getirmiş, kamunun büyük bir bölümünde kadınların çalışmalarını da engellemişti.

Kadınların başkent Kabil'de eğlence parkı ve bahçelere gitmelerine de yasak getirilmişti.

ABD VE İNGİLTERE'DEN TALİBAN'A KINAMA

ABD ve İngiltere, Taliban rejiminin kız öğrencilerin üniversitelere erişimini yasaklamasına dair kararını kınadı.

ABD, "Taliban, tüm Afganların haklarına, özellikle kadın ve kız çocuklarının temel özgürlüğüne saygı duymadan uluslararası toplumun meşru bir üyesi olmayı bekleyemez." açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: AP