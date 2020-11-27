Bakan Çavuşoğlu’nu havalimanında Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao karşıladı. Çavuşoğlu daha sonra Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Amine Abba Siddick ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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