AA

Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılmak için bulundukları Brüksel'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından konuştu.

Yunan hükümetine ve halkına Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gösterdikleri destek ve dayanışma için teşekkür eden Çavuşoğlu, Dendias'ın şahsen Türkiye'ye ziyarette bulunmasının çok kibar olduğunu, Yunan mevkidaşıyla Hatay'ı ziyaret ettiklerini ve minnettar olduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, Yunanistan'daki tren kazasının ardından Yunanistan ve Yunan halkıyla dayanışma içinde olduklarını dile getirerek "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, makinist olan oğlunun cenazesine katılmak isteyen mahkumu transfer etmekte tereddüt etmedi. Bu güvenin göstergesidir. İlişkilerimizde daha iyi bir atmosfer olmasından dolayı çok mutluyum." dedi.

Bu olumlu atmosferin uluslararası platformlardaki işbirliğine de yansıdığına işaret eden Çavuşoğlu, "Nikos da bu karşılıklı desteğin detaylarından bahsetti. Bugün adaylıklarımızı destekleme kararı aldık. Uluslararası platformlarda bu işbirliğini sürdürmemizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bunun ikili ilişkilere de yansıyacağını ve yakın zamanda tekrar buluşma konusunda hemfikir olduklarını belirterek Dendias'ı, Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ya da ne zaman ve nerede fırsat olursa görüşebileceklerini ifade etti.

Yunanistan, Türkiye'nin IMO Genel Sekreterlik adaylığını destekleyecek

Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'yi de etkileyen depremler için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın hemen öncesinde Çavuşoğlu ile görüştüklerini kaydeden Dendias, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dendias, Çavuşoğlu'na teşekkür etme fırsatı da bulduğunu çünkü Çavuşoğlu'nun Tempi'deki tren kazasının ardından kendisini arayan ilk bakan olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu'nun tren kazasının ardından kendisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziyelerini ilettiğini aktaran Dendias, Çavuşoğlu'nun gerektiği takdirde yardım da teklif ettiğini dile getirdi.

Dendias, tren kazasının ardından Türkiye'de hapishanede olan mahkumun Yunanistan'da oğlunun cenazesine katılmasına izin verilmesiyle ilgili de Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye ve Yunanistan'ın uluslararası platformlardaki işbirliğine dair Dendias, "Türkiye, 2025-2026 döneminde Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyelik adaylığını destekleyecek. Yunanistan da Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliğine adaylığını destekleyecek." şeklinde konuştu.

Dendias, Çavuşoğlu'yla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ve yakın zamanda tekrar görüşmeyi umduğunu dile getirdi.

Görüşme pozitif atmosferde geçti

Görüşmeyle ilgili edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan, Büyükelçi Suat Hayri Aka'nın IMO Genel Sekreterliğine adaylığı ile Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi 2025-26 Dönemi Geçici Üyeliğine adaylığını karşılıklı olarak desteklemek üzere anlaşmaya vardı. Türkiye, daha önce IMO'da Genel Sekreterlik görevi üstlenmemişti.

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığının ardından, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Suat Hayri Aka'nın IMO Genel Sekreterliğine seçilmesi, Türkiye'nin BM'ye bağlı kuruluşlarda şimdiye kadarki en üst düzeyli makamlardan birinde temsilini teşkil edecek.

Yunanistan, denizcilik alanında dünyada öncü ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye, IMO Genel Sekreterliğine adaylığını Yunanistan'ın desteklemesini değerli buluyor.

Yunanistan'ın ise BM Güvenlik Konseyi 2025-2026 dönemi geçici üyeliğine aday olması ve seçimlerin Haziran 2024'te BM Genel Kurulunda gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

2025-2026 dönemi için Konsey'de Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu'ndan (WEOG) boşalmakta olan iki yere Yunanistan ve Danimarka'nın aday olması nedeniyle seçimler "temiz liste"de bulunuyor.

Buna göre, seçimlerin çekişmeli olmaması nedeniyle Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi üyeliğini elde etmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Türkiye'nin adaylığa destek vermesi, Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi üyeliği adaylığında herhangi bir değişiklik yapmasa da Yunanistan'la Türkiye arasında varılan adaylıkların karşılıklı olarak desteklenmesi taahhüdü, iki ülke arasında olumlu gündeme katkı niteliği taşıyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.