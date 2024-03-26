Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgar mevkidaşı Gabriel ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı
Giriş: 26.03.2024 - 02:02 Güncelleme: 26.03.2024 - 02:03
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile bölgesel konular üzerine telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre Fidan, Bulgar mevkidaşıyla telefonda görüştü. AA'nın haberine göre; görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.
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