Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede Bakan Fidan'ın Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı İngiltere ile ilişkilerine önem atfettiğini, ikili ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet duyulduğunu ve her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etmesi bekleniyor.

Güvenlik ve terörle mücadele alanında ilgili makamlar arasındaki yakın çalışmaların sürdürülmesinin önem taşıdığının, ekonomi, ticaret, finans, savunma sanayisi ve turizm alanlarındaki ilişkinin iki ülke arasındaki itici güç olduğunun vurgulanacağı öngörülüyor.

Görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticaret hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelere önem verildiğinin ifade edilmesi bekleniyor.

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Avrupa Birliği üyesi olmayan iki müttefik Türkiye ve İngiltere’nin Avrupa'nın savunma ve güvenlik mimarisinin ayrılmaz unsurları olduğunun, değişen küresel güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulanacağı öngörülüyor.