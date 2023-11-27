Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan ve İspanyol mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan ve İspanyol mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan ve İspanyol mevkidaşlarıyla bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Barselona kentinde İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.11.2023 - 17:29 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:29 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL