Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan ve İspanyol mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Barselona kentinde İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.
Giriş: 27.11.2023 - 17:29 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:29
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Fidan, İtalyan ve İspanyol mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Fidan'ın mevkidaşlarıyla temasları, Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında gerçekleşti.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.