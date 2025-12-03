Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi

Habertürk
Habertürk
        Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi

        Giriş: 03.12.2025 - 12:11 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:11
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, toplantı vesilesiyle Brüksel'de Rutte ile bir araya geldi.

        Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar, Karadeniz’in güvenliğiyle ilgili konular, Temmuz 2026'da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ve Türk savunma sanayisinin NATO üyelerine katkıları ele alındı.

