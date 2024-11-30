Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye'deki durumu telefonda görüştü. Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.
Görüşmede Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.
Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Her iki taraf da Halep ve İdlib vilayetlerindeki askeri tırmanışla bağlantılı olarak Suriye'deki durumun tehlikeli bir şekilde gelişmesinden duydukları ciddi endişeyi dile getirdi" denildi.,
Bakanlar ülkedeki durumun istikrara kavuşturulması için ortak eylemlerin koordine edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar.
Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ve Lübnan'daki ateşkesin durumunu ele aldı.