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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye'deki durumu telefonda görüştü. Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:08
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        Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

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        Görüşmede Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.

        Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Her iki taraf da Halep ve İdlib vilayetlerindeki askeri tırmanışla bağlantılı olarak Suriye'deki durumun tehlikeli bir şekilde gelişmesinden duydukları ciddi endişeyi dile getirdi" denildi.,

        Bakanlar ülkedeki durumun istikrara kavuşturulması için ortak eylemlerin koordine edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar.

        Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ve Lübnan'daki ateşkesin durumunu ele aldı.

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