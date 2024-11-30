Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne? Haberi Görüntüle

Görüşmede Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Her iki taraf da Halep ve İdlib vilayetlerindeki askeri tırmanışla bağlantılı olarak Suriye'deki durumun tehlikeli bir şekilde gelişmesinden duydukları ciddi endişeyi dile getirdi" denildi.,