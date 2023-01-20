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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye FETÖ uyarısı

ABD ziyareti kapsamında Houston'da, Türk vatandaşları ve Ahıska Türkleri ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'ye yönelik yürütülen FBI soruşturmalarını hatırlatarak, "Umarım tüm Amerika, devam eden bu soruşturmalar neticesinde FETÖ'nün ne olduğunu görür" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye FETÖ uyarısı
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına verilen hizmetin, Türk dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği ABD'de, temaslarının ikinci durağı olan Houston'da, Türk vatandaşları ve Ahıska Türkleri ile bir araya geldi.

Houston kentinde Türk Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılışı için bulunan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmet, dış politikamızın önceliklerinden bir tanesi." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada en büyük beşinci diplomat ağına sahip olduğunu belirterek bu sene açılacak 2 başkonsoloslukla temsilcilik sayısının 260'a çıkacağını belirtti.

Yurt dışı temsilciliklerinde verilen hizmetlerle Türk vatandaşlarının işlemlerinde, giderek daha fazla kolaylık sağlandığına işaret eden Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza hizmet vermek için yapay zekadan da faydalanmaya başladık." diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılının yurt içi ve dışında farklı etkinliklerle kutlanacağını söyleyen Çavuşoğlu, 2023'te Türk hariciyesinin kurumsallaşmasının da 500. yılının kutlanacağına değinerek bu konuda Türk vatandaşlarından da destek istedi.

"AHISKA TÜRKLERİNİN SÜRGÜN ACISINI YÜREĞİMDE DEVAMLI HİSSEDİYORUM"

Houston'daki buluşmada salondaki Ahıska Türklerine ayrıca hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından Ahıska Türklerinin yaşadığı sıkıntılara ilişkin, "Ahıska Türklerinin sürgün acısını yüreğimde devamlı hissediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Ahıska Türk toplumunun sürgünde çektiği acıları, araştırmacı yazar ve şair Yunus Zeyrek'in "Ben Ahıskalıyım" isimli şiirinden okuduğu dizelerle dile getirdi.

Çavuşoğlu, ABD'ye getirilen 10 binden fazla Ahıska Türkü'nün kısa sürede güçlenip ayağa kalkmasından, gittiği her yerde dinini, örf ve adetini korumasından da övgüyle bahsetti.

FETÖ'NÜN MEVCUDİYETİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ahıska Türklerine, ABD'ye ilk geldiği zaman Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) muhtaç kalmamalı için mescit açma ve benzeri ihtiyaçlarında destek verdiğini hatırlattı.

"Houston, sanayi, teknoloji, enerji, sağlık bakımından dünyanın önde gelen şehirlerinden bir tanesi ve burada bizim ciddi bir beyin gücümüz var, bununla gurur duyuyoruz." diyen Çavuşoğlu, FETÖ üyelerinin de Houston'daki mevcudiyetinin yoğunluğuna dikkati çekti.

FETÖ'ye ait eğitim kurumlarının birçok ülkede kapanıp mensuplarının Türkiye'ye teslim edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Umarım ABD de iade eder." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) bu konuda farklı eyaletlerde devam eden soruşturmasına atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Ankara'ya gelerek bu soruşturma hakkında bilgi de verdiler. FETÖ terör örgütünün karanlık yüzünü gördüklerini, insan kaçakçılığı, vizelerde usulsüzlük, kara para aklama dahil her türlü yönteme başvurduklarını, ama insanı ve teknolojiyi herkesten iyi olduklarını FBI bizzat bize anlattı. Umarım tüm Amerika, devam eden bu soruşturmalar neticesinde FETÖ'nün ne olduğunu görür."

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ, PYD-PKK gibi terör örgütleriyle yapılan mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

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