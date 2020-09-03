Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görevine yeni başlayan Jerandi'yi tebrik ederek, Türkiye'ye davet etti.
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