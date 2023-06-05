Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi açıklamasının ardından Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.
Dışişleri Bakanlığı görevini devreden Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
"Milletimiz verdiği yetki ve Cumhurbaşkanımızın takdiriyle büyük bir şerefle çalıştım. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Türk'ün olduğu her yerde devlet, devletin olduğu her yerde diplomasi vardır. Çok hızlı değişen dünyada geleneklere sadakat kadar, zamanın ruhuna göre hareket etmek gerekiyordu, biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hareket ettik. Girişimci ve insancıl dış politika ruhuyla dünyanın her yerinde menfaatimizi koruduk.
"8 YIL 6 AY 16 GÜN DIŞİŞLERİ BAYRAĞINI TAŞIDIM"
8 yıl 6 ay 13 gün taşıdığım Dışişleri bayrağını Hakan Fidan kardeşime devrediyorum.
Hariciyemizi ve Milli İstihbarat Teşkilatımız güzide kurumlarımızdır. Başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı birlikte mücadele ettik. Ben de her zaman bakanlığımızın ve bakanımızın emrinde olacağım. Bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Beraber yürümekten şeref duyduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görevimiz Türkiye Yüzyılını inşa etmek."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar;
"Şahsıma gösterdikleri güven sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Çavuşoğlu ile dostluğumuz yüksek lisans dönemimizde başladı. Bugün Cumhuriyetimizin 100. Hariciye Teşkilatımızın 500. yılında aranıza katılmaktan mutluluk duyuyorum. Devletimizin refahı için her türlü emeği vereceğiz.
Devletimize, milletimize vatanımıza hayırlı uğurlu olsun, Allah mahcup etmesin."
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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