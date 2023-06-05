Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi açıklamasının ardından Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.

Dışişleri Bakanlığı görevini devreden Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Milletimiz verdiği yetki ve Cumhurbaşkanımızın takdiriyle büyük bir şerefle çalıştım. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Türk'ün olduğu her yerde devlet, devletin olduğu her yerde diplomasi vardır. Çok hızlı değişen dünyada geleneklere sadakat kadar, zamanın ruhuna göre hareket etmek gerekiyordu, biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hareket ettik. Girişimci ve insancıl dış politika ruhuyla dünyanın her yerinde menfaatimizi koruduk.