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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına kınama | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına kınama

        Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze'de Beyt Lahya bölgesindeki hastaneye hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:20
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        Dışişleri'nden İsrail'e: Şiddetle kınıyoruz
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        Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullanıldı.

        Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Süregelen bu saldırılar, İsrail’e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir.

        Soykırımcı İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak olduklarını yineliyoruz."

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        #dışişleri bakanlığı
        #israil
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