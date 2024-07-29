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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı: Soykırımcı Netanyahu'nun sonu, soykırımcı Hitler gibi olacak | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı: Soykırımcı Netanyahu'nun sonu, soykırımcı Hitler gibi olacak

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e tepki olarak, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun sonu da öyle olacak" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 01:22 Güncelleme: 29.07.2024 - 01:45
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        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." değerlendirmesi yer aldı.

        İnsanlığın Filistinlilerin yanında duracağı belirtilen açıklamada, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak." ifadesine yer verildi.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren paylaşım yapmıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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