        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını güçlü şekilde kınadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2026 - 22:32 Güncelleme:
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını güçlü şekilde kınadı.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz.

        Uluslararası hukukun ve Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olan İsrail saldırılarının durdurulmasını teminen uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağırıyor ve bu bağlamda 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın uygulanmasının öneminin altını çiziyoruz.

        Türkiye, şimdiye kadar olduğu üzere bundan sonra da Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine dönük çabalarında Suriye Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir."

