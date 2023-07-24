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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri'den Kur'an'ın yakılmasına lanetleme

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına kınama geldi

        Dışişleri Bakanlığı: Kopenhag'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 21:55
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        Dışişleri'den Kur'an'ın yakılmasına kınama
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        Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetledi.

        Bakanlık, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Kopenhag’da bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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        #dışişleri bakanlığı
        #Kurana saldırı
        #haberler
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