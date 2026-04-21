Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Dışişleri, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarını kınadı | Dış Haberler

        Dışişleri, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarını kınadı

        Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin, Batı Şeria'da farklı noktalardaki terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini en güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 22:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarını kınadı

        Bakanlık, Batı Şeria'da artan "yasa dışı yerleşimci terörü" hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin, Batı Şeria’da farklı noktalarda gerçekleştirdikleri terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı işgal ve soykırım politikalarıyla yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik ettiği, Filistin halkını yıldırmayı amaçladığı ve bölgede barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları hedef aldığı belirtilen açıklamada, "İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü mezalimin cezasız kalmaması ve faillerin, mahkemeler önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz." denildi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boya fabrikasında yangın! Patlamalar yaşandı!

        Başkentte bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
