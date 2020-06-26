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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen “Pençe-Kartal” ve “Pençe-Kaplan” harekatlarına ilişkin Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, "Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak’ın kuzey bölgelerinde yürütülen “Pençe-Kartal” ve “Pençe-Kaplan” harekatları sırasında sivil kayıplar yaşandığına yönelik gerçekdışı iddialara yer verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya dayanak teşkil eden iddialar aslında PKK terör örgütünün ve yandaşlarının terörle mücadele operasyonlarını karalamaya yönelik propaganda yaptıklarını dile getiren Aksoy, "Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerekir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Operasyonlarımızın planlama ve icra safhalarının her birinde sivillerin can güvenliğinin sağlanmasına özel önem veriyoruz. Esasen bu husus Irak makamlarınca da bilinmektedir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin bu konudaki sicili temizdir.

Bu vesileyle, Irak’ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz."