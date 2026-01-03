Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri'nden Yemen açıklaması | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Yemen açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını önemli bulduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 19:25 Güncelleme: 03.01.2026 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri'nden Yemen açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarının önemli bulunduğunu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

        Dışişleri Bakanlığından Yemen Cumhuriyeti’nin güney vilayetlerinde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilen açıklamada, "Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını önemli buluyor, Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara olan desteği de yinelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadıköy'de oto galerisine 'dolandırıcılık' operasyonu

        KADIKÖY'de müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen şüphelinin oto galerisine operasyon düzenlendi. İncelenen araçların bazıları sahiplerine teslim edilirken, kime ait olduğu belirlenemeyen araçlar yediemin otoparkına götürüldü. (DHA)–   

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!