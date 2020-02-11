Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs Rum basınında yer alan bazı iddialar hakkındaki soruya yanıt verdi.
Aksoy, "Rum basınında yer alan, ülkemizin Kıbrıs’taki garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Aksoy şöyle devam etti:
Türkiye’nin 1960 tarihli Londra ve Zürih Anlaşmaları’yla tesis edilen garanti sistemi konusundaki tutumu bellidir.
Türkiye, Ada’da kapsamlı ve adil bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanması ve güvenlik endişelerinin karşılanmasıyla mümkün olabileceğini her vesileyle vurgulamaktadır.
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