Disko kraliçesi Gloria Gaynor Bodrum’da nefes kesecek

Son yıllarda dünyanın en önemli şarkıcılarının uğrak noktası haline gelen Türkiye, bir efsaneyi daha ağırlamaya hazırlanıyor. Pop müziğin dünyadaki sayılı efsane isimleri arasında gösterilen ve uzun yıllardır “disko kraliçesi” unvanını taşıyan Gloria Gaynor, Bodrum’da düzenlenecek özel bir etkinlikte sahne alacak.

Gloria Gaynor; 9 Ağustos’ta Yalıkavak'ta düzenlenecek bir etkinlikte sahneye çıkacak.

İNTERNET SİTESİNDEN DE DUYURDU

Gloria Gaynor, söz konusu etkinliği kendi internet sitesi üzerinden de açıkladı. Efsane şarkıcının resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, Gaynor’ın 9 Ağustos’ta Bodrum’da düzenlenecek özel bir etkinlikte sahne alacağı açıklandı.

“I WİLL SURVİVE' İLE POP TARİHİNE GEÇTİ

40 yılı aşan müzik kariyerinde 20’nin üzerinde albüm çıkaran ‘disko kraliçesi’ Gloria Gaynor, 1978 yılında yayınladığı ve müzik tarihinin en başarılı parçalarından biri olarak kabul edilen “I Will Survive” isimli şarkısıyla, dünya listelerinde uzun süre bir numarada kalmayı başardı. Şarkı, Türkiye’de de Ajda Pekkan tarafından “Bambaşka biri” adıyla Türkçe olarak seslendirildi ve uzun yıllardır farklı kuşaklar tarafından dinleniyor.

Nef, geçtiğimiz yıl Bodrum’da Nef Reserve Yalıkavak projesinde dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Antonis Remos ile muhteşem bir özel davet düzenlemişti. Türkiye’nin önde gelen iş ve cemiyet dünyasından isimlerin katıldığı Remos’lu davet günlerce konuşulmuştu. Özel sektörün katkılarıyla, Gloria Gaynor, Antonis Remos gibi efsane isimlerin ülkemizde sahne alması Türkiye’nin dünya çapındaki itibarına da büyük katkı sağlıyor.

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