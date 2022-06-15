KAÇIŞ DİZİSİ KONUSU NE?

Kaçış, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin, araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlayacak. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri ve sonrasında yaşadıkları dramı, değişimleri ve kaçış hikayeleri anlatılacak.