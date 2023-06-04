Festivalin üçüncü gününde, sinema eleştirmeni Kerem Akça’nın moderatörlüğünde, yönetmen Ezel Akay ve cast direktörü Harika Uygur’un katılımıyla “Özgün Bir Anlatı Olarak Sinemada Distopyanın Biçimlenişi” konulu panel gerçekleştirildi. “Sosyolojik ve psikolojik olarak seyirci böyle filmlere ya ilgi gösteriyor ya da hiç sevmiyor” diyen Ezel Akay “distopyanın negatif bir tarafı var. Bir tür mızırdanma hali. Gelecekte her şey çok kötü olacak, hiç boşuna uğraşmayın diyen filmler. Distopyanın olumlu tarafı ise, bir uyarı niteliği taşıması. Bütün korkulardan, korkutmalardan yakınsak da önlem almalıyız… Benim çocukluğum üçüncü dünya savaşı çıkacak diye geçti. Öyle filmler yapıldı ki üçüncü dünya savaşı üzerine ama savaş çıkmadı gibi…” dedi. Distopik dünya kurabilmek için çok daha yaratıcı olmak gerektiğini de söyleyen Akay, distopik filmlerin, insan denen varlığın hangi şartlarda nelere kadir olduğunu, psikolojisinin nasıl değiştiğini, toplumun hangi dayanaklardan yoksun kalınca vahşileşeceğini ortaya çıkaran filmler olduğunu da söyledi.