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Distopya Film Festivali izleyici rekoru kırdı

Bu yıl üçüncü kez sinema seyircisi ile buluşan 3'üncü Uluslararası Distopya Film Festivali seyirci rekoru kırdı  

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  • Distopya Film Festivali izleyici rekoru kırdı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak işbirliğiyle, festival direktörlüğünü yönetmen Hatice Aşkın’ın üstlendiği 3'üncü Uluslararası Distopya Film Festivali yoğun bir izleyici katılımıyla ilk iki senenin rekorunu kırdı.
  • Distopya Film Festivali izleyici rekoru kırdı

    Distopya türünde 7 uluslararası uzun metraj film ile 8 uluslararası kısa metraj filmin yarıştığı festivalde filmler kapalı gişe izlendi. Yarışma filmlerinden 'Hayatımın Son Beş Günü'nü izleyenler arasında oyuncu ise Talat Bulut, oyuncu Gökhan Mumcu ve Musa Öztep de vardı.
  • Distopya Film Festivali izleyici rekoru kırdı

    Festivalin üçüncü gününde, sinema eleştirmeni Kerem Akça’nın moderatörlüğünde, yönetmen Ezel Akay ve cast direktörü Harika Uygur’un katılımıyla “Özgün Bir Anlatı Olarak Sinemada Distopyanın Biçimlenişi” konulu panel gerçekleştirildi. “Sosyolojik ve psikolojik olarak seyirci böyle filmlere ya ilgi gösteriyor ya da hiç sevmiyor” diyen Ezel Akay “distopyanın negatif bir tarafı var. Bir tür mızırdanma hali. Gelecekte her şey çok kötü olacak, hiç boşuna uğraşmayın diyen filmler. Distopyanın olumlu tarafı ise, bir uyarı niteliği taşıması. Bütün korkulardan, korkutmalardan yakınsak da önlem almalıyız… Benim çocukluğum üçüncü dünya savaşı çıkacak diye geçti. Öyle filmler yapıldı ki üçüncü dünya savaşı üzerine ama savaş çıkmadı gibi…” dedi. Distopik dünya kurabilmek için çok daha yaratıcı olmak gerektiğini de söyleyen Akay, distopik filmlerin, insan denen varlığın hangi şartlarda nelere kadir olduğunu, psikolojisinin nasıl değiştiğini, toplumun hangi dayanaklardan yoksun kalınca vahşileşeceğini ortaya çıkaran filmler olduğunu da söyledi.
  • Distopya Film Festivali izleyici rekoru kırdı

    Harika Uygur ise konuşmasında; distopya filmlerinde oyuncu seçiminin çok önemli olduğunun altını çizdi. “O dünyayı anlatacak, o dünyaya ilham verecek yüzler olmalı” diyen Uygur, “bu tarz yapımlarda cast yaparken, distopya dünyasına yakışır yüzler seçmeye özen gösteriyorum. Ancak dizilerde sinemada olduğu gibi özgür olamıyorsunuz” diyerek sinema ile dizi dünyasındaki farklılığa dikkat çekti. Seyircilerin sorularıyla devam eden panel, Festival Direktörü Hatice Aşkın’ın, Ezel Akay ve Harika Uygur adına TEMA Vakfı’na yapılan fidan bağışı sertifikalarını takdim etmesiyle sona erdi

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