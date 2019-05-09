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Divock Origi kimdir?

Divock Okoth Origi 18 Nisan 1995 tarihinde doğdu. Divock Origi Belçikalı millî oyuncudur. Liverpool takımında oynamaktadır. Kenya millî futbol takımında forma giymiş Mike Origi'nin oğludur. İşte ayrıntılar

Divock Origi

Divock Origi futbol dünyasında merak edilen isim oldu. Transfer döneminde Galatasaray'ın kapısından dönen Divock Origi şu an en çok konuşulan isimler arasında. İşte Divock Origi'nin kariyeri

Kulüp Kariyeri

Lille

24 Ocak 2013 tarihinde Lille'nin A Takımına yükselmiştir. İlk maçını Fransa Ligue 1'de 2 Şubat 2013 oynanan Troyes karşısında 68. dakikada Ronny Rodelin'in yerine oyuna girmiştir. Oyuna girdikten 6 dakika sonra ilk golünü atmıştır. Maç 1-1 eşitlikle sona ermiştir.

Liverpool

29 Temmuz 2014 tarihinde Premier League ekiplerinden Liverpool'a transfer olmuştur ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.Ama henüz forma giymeden Liverpool tarafından eski kulübü Lille ile tekrar 1 yıllığına kiralanmıştır.

Millî takım kariyeri

13 Mayıs 2014 tarihinde Belçika teknik direktörü Marc Wilmots Origi'yi 2014 FIFA Dünya Kupası kadrosuna çağırdı.[kaynak belirtilmeli] Origi,Kenya millî futbol takımı yerine Belçika millî futbol takımını tercih etmiştir.[kaynak belirtilmeli] Belçika formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Cezayir karşısında 58. dakikada Romelu Lukaku yerine girmiştir. İlk golünü ise Rusya karşısında 57. dakikada yine Romelu Lukaku yerine girdiği maçın 88. dakikasında kaydetmiş ve maçı 1-0 Belçika kazanmıştır. Origi, Belçika millî takımı ile 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar gelmiştir.

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