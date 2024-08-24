7. KAVRULMUŞ NOHUT

Bir 1/2 su bardağı (82 gram) nohut porsiyonunda yaklaşık 7 gram protein ve 6 gram lif vardır; bu da onları diyabetli insanlar için mükemmel bir atıştırmalık haline getirir. Nohutları atıştırmayı kolaylaştırmanın bir yolu da onları kavurmaktır; bu, onları gevrek ve kullanışlı hale getirir. Zeytinyağı ve seçtiğiniz baharatlarla kavrulduğunda tadı harika olur.