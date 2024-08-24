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        Haberler Bilgi Yaşam Diyabeti olanlar için tüketilebilecek 10 farklı atıştırmalık

        Diyabet hastaları için uygun atıştırmalık seçenekleri nelerdir?

        Düzensiz beslenme, aşırı kilo, hareketsiz yaşam gibi pek çok etken diyabet hastalığına sebep oluyor. Bu hastalığa yakalanan kişiler ise hayatları boyunca sıkı bir diyet yapmak zorunda kalıyorlar ve çoğu gıdayı hayatlarından çıkarmak zorunda kalıyorlar. İşte diyabet hastaları için tüketilebilir 10 atıştırmalık...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:00
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        Diyabetiniz varsa, besin değeri yüksek atıştırmalıklar seçmek, kan şekerinizin çok yükselmesine neden olmadan tokluk hissini artırmaya yardımcı olabilir. Diyabetiniz varsa yiyebileceğiniz atıştırmalıklar haberimizde bulunuyor.

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        1. HAŞLANMIŞ YUMURTA

        Haşlanmış yumurta, diyabet hastaları için sağlıklı bir atıştırmalıktır. Protein içeriği onu gerçekten değerli kılar. Bir büyük haşlanmış yumurta 6,3 gram protein sağlar; bu da diyabet için faydalıdır çünkü yemek yedikten sonra kan şekerinizin çok yükselmesini önlemeye yardımcı olur.

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        Tek başına atıştırmalık olarak bir veya iki haşlanmış yumurtanın tadını çıkarabilir veya bir sosla süsleyebilirsiniz.

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        2. ÇİLEKLİ YOĞURT

        Çilekli yoğurt, çeşitli nedenlerden dolayı mükemmel bir diyabet dostu atıştırmalıktır. Çilek harika bir lif kaynağıdır. Örneğin, 1 fincan (150 gram) çilek porsiyonu 3,6 gram lif sağlar, bu da sindirimi yavaşlatmaya ve yemekten sonra kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur.

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        Yoğurt da kan şekeri seviyesini düşürme özelliğiyle bilinir. Bu, kısmen içerdiği probiyotiklerden kaynaklanır ve bu da vücudunuzun şeker içeren gıdaları metabolize etme yeteneğini geliştirebilir. Yoğurt ve çilek birlikte atıştırmalık olarak harika bir tada sahiptir, çünkü çileğin tatlılığı yoğurdun ekşiliğini dengelemeye yardımcı olur.

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        3. BİR AVUÇ BADEM

        Badem çok besleyicidir ve atıştırmak için uygundur. 1 onsluk (28 gram) bir porsiyon badem, manganez için önerilen günlük alım miktarının 0,6 miligramı veya %27'si, magnezyum için 76,5 miligram veya %18'i ve riboflavin için 0,32 miligram veya %25'i dahil olmak üzere 15'ten fazla vitamin ve mineral sağlar.

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        Bademin kan şekerini dengelemeye yardımcı olma kabiliyeti, muhtemelen içerdiği lif, protein ve sağlıklı yağların kombinasyonundan kaynaklanmaktadır; bunların hepsi diyabet yönetiminde önemli bir role sahiptir. Bademin kalorisi oldukça yüksek olduğundan, atıştırmalık olarak yerken porsiyon büyüklüğünüzü bir avuçla sınırlamak en iyisidir.

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        4. SEBZELER VE HUMUS

        Humus nohuttan yapılan kremsi bir ezmedir. Çiğ sebzelerle eşleştirildiğinde tadı harika olur. Hem sebzeler hem de humus iyi birer lif, vitamin ve mineral kaynağıdır. Ayrıca, humus az miktarda protein ve yağ sağlar. Tüm bu özellikler diyabetli kişilerde kan şekeri kontrolüne fayda sağlayabilir. Brokoli, karnabahar, havuç ve dolmalık biber gibi çeşitli sebzeleri humus ile karıştırmayı deneyebilirsiniz.

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        5. AVOKADO

        Diyabet hastasıysanız, avokado atıştırmak kan şekeri seviyenizi yönetmenize yardımcı olabilir. Avokadodaki yüksek lif içeriği ve tekli doymamış yağ asitleri, onları diyabet dostu bir gıda haline getirir. Bu faktörler, yemekten sonra kan şekerinizin yükselmesini önleyebilir. Avokadonun kalorisi oldukça yüksek olduğundan, en iyisi bir avokadonun dörtte biri ile yarısı arasındaki porsiyon boyutuna bağlı kalmaktır.

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        6. FISTIK EZMELİ DİLİMLENMİŞ ELMA

        Dilimlenmiş elma ve fıstık ezmesi, diyabet hastaları için lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalıktır. Elma, B vitaminleri, C vitamini ve potasyum dahil olmak üzere çeşitli besinler açısından zenginken, fıstık ezmesi E vitamini ve magnezyum sağlar; bunların hepsinin diyabeti yönetmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

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        7. KAVRULMUŞ NOHUT

        Bir 1/2 su bardağı (82 gram) nohut porsiyonunda yaklaşık 7 gram protein ve 6 gram lif vardır; bu da onları diyabetli insanlar için mükemmel bir atıştırmalık haline getirir. Nohutları atıştırmayı kolaylaştırmanın bir yolu da onları kavurmaktır; bu, onları gevrek ve kullanışlı hale getirir. Zeytinyağı ve seçtiğiniz baharatlarla kavrulduğunda tadı harika olur.

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        8. SÜZME PEYNİR

        Süzme peynir, diyabet hastaları için harika bir atıştırmalıktır. Yarım fincan (yaklaşık 112 gram) küçük lor süzme peynir porsiyonu, neredeyse 13 gram protein ve sadece 4 gram karbonhidratın yanı sıra çeşitli vitamin ve mineraller sağlar. Süzme peynirin sade tadı harikadır; ancak ekstra besin ve lif için meyve ile de birleştirebilirsiniz.

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        9. TON BALIĞI SALATASI

        Ton balığı, enflamasyonu azaltma ve kan şekeri kontrolünü iyileştirme potansiyelleri nedeniyle diyabetin yönetilmesine yardımcı olduğu gösterilen az miktarda omega-3 yağ asidi sağlar. Ton balığı salatasını mayonez yerine süzme peynir veya yoğurtla karıştırarak daha da sağlıklı ve yüksek proteinli hale getirebilirsiniz.

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        10. PATLAMIŞ MISIR

        Patlamış mısır, çok popüler ve sağlıklı bir tam tahıllı atıştırmalıktır. Kısmen düşük kalori yoğunluğu nedeniyle diyabetli kişiler için uygun bir atıştırmalık olarak kabul edilmiştir. Bir fincan (8 gram) havayla patlatılmış patlamış mısır, sadece 31 kalori içerir.

        Kaynak: Healthline

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